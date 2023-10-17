Сумоистов сняли с рейса из-за перевеса

Сумоистов сняли с рейса Japan Airlines в Осаку из-за перевеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Авиакомпании Japan Airlines пришлось выполнить дополнительный рейс из-за сумоистов, которые создали перевес на борту, сообщило издание The Japan News.

Несколько борцов забронировали места на двух лайнерах из Токио в Осаку, где проходил спортивный фестиваль. Уточняется, что рейсы иностранного перевозчика должны были выполнять Boeing 737-800 вместимостью 165 пассажиров.

У Japan Airlines возникли опасения, что на самолетах может быть перевес, потому что все спортсмены весили около 120 килограммов. В итоге часть сумоистов сняли с рейса. Им предоставили дополнительный борт, всего на нем перелетело 27 пассажиров.

Ранее стало известно, что тайская авиакомпания Bangkok Airways начала взвешивать пассажиров вместе с ручной кладью перед посадкой на самолет. Представители перевозчика подчеркивали, что это важно для безопасности и эффективности полета.