Суперкамбэк легенд футбола

Футбольным болельщикам посчастливилось вновь встретить на Центральном стадионе Алматы «золотой» состав сборной Казахстана образца 2006–2008 годов благодаря социальному проекту «Super Bol!».

Необычное реалити-шоу, направленное на развитие спортивной молодежи, стартовало в Казахстане в начале лета. Любой желающий в возрасте от 16 до 25 лет, любящий футбол, мог принять в нем участие. На цент­ральных стадионах городов-участников – в Семее, Павлодаре, Актобе, Актау, Шымкенте, Таразе, Нур-Султане, Алматы – в течение июня проходили кастинги для формирования команды «Super Bol!». Финальная часть проекта состоялась на профессиональной футбольной базе, где 50 лучших игроков получили в свое распоряжение полную спортивную экипировку.

Все эти ребята абсолютно разные по уровню спортивной подготовки. У одних к моменту начала подготовки к матчу уже был неплохой опыт игры в футбол, другие проходили стажировку в зарубежных клубах, третьи обучались в детской футбольной академии. В составе молодежной команды были и такие ребята, для которых проект «Super Bol!» стал внезапно открывшейся возможностью исполнить свою мечту и наконец получить зеленый свет в успешную жизнь. Молодые игроки имеют абсолютно разный социальный уровень. Кто-то учится в школе, в институте, а кто-то подрабатывает, чтобы материально помочь своей семье.

Подготовительные сборы молодых футболистов проходили на базе национальной сборной Казахстана в Талгаре. Там ребята получили возможность тренироваться в достойных условиях под руководством знаменитых тренеров с последующим заключением профессионального контракта. Еженедельно они проводили контрольные матчи, но самым главным экзаменом для них стала встреча на поле с их кумирами детства – командой легенд сборной Казахстана.

Главным тренером команды «Super Bol!», а также игроком команды «Легенды сборной Казахстана» выступил Самат Смаков.

– Мы не только готовим ребят из «Super Bol!» к карьере профессионального футболиста, но и к большой жизни, – поделился Самат Смаков. – В нашем футболе ранее не проводились благотворительные матчи, как и в целом подобные проекты.

На матч специально прилетел Арно Пайперс (Нидерланды) – первый специалист из дальнего зарубежья, который пришел на смену нашему Сергею Тимофееву, чтобы тренировать сборную Казахстана. По словам специа­листов, ту команду, которую собрал голландец, болельщики до сих пор вспоминают с большой теплотой. К слову, Пайперс работал не только со сборной, но и тренировал столичный футбольный клуб «Женис».

В составе команды звезд на поле в этот раз выходили Самат Смаков, Давид Лория, Нурбол Жумаскалиев, Андрей Карпович, братья Азовские, Фархадбек Ирисметов, Дмитрий Бяков, Александр Кучма, Максим Жалмагамбетов, Кайрат Аширбеков, Данияр Муканов, Сергей Бойченко, Игорь Солошенко, Руслан Балтиев, Эдуард Сергиенко и многие другие игроки созыва 2006–2008 годов.

Весной 1999 года на футбольном стадионе в далекой Нигерии звучал гимн Казахстана перед началом матча молодежного чемпионата мира. Тогда сборная Казахстана выступала против действующих чемпионов мира – команды Аргентины. В той игре наши футболисты уступили со счетом 0:1. Единственный мяч забил в ворота Давида Лории Эстебан Камбьяссо. Экс-игрок сборной Аргентины, миланского «Интера» и мадридского «Реала» Эстебан прие­хал в Алматы как специальный гость матча. В этот раз он играл не только на одном футбольном поле с Давидом Лорией, но и в составе одной с ним команды.

– Для меня большая честь оказаться здесь, в этой стране. К сожалению, во время игровой карьеры наше впечатление о стране могло сложиться весьма поверхностным, поскольку все, что мы видели, – аэропорт, автобус, отель и стадион. Но теперь у меня есть возможность познакомиться с Казахстаном поближе, – отметил по приезде Эстебан. – Проект «Super Bol!» – прекрасная возможность для молодых футболистов. Цель моего визита – популяризация футбола. И если я хоть немного привлеку внимание к такому замечательному проекту, то буду считать свою миссию выполненной.

И вот наступил час икс. На поле вышли две команды, объединенные общей целью. И если перед молодыми ребятами стояла задача показать результат тренировок с отечественными профи, то опытные игроки как минимум не хотели ударить лицом в грязь. И, кстати, в первом тайме легенды казахстанского футбола ощущали не самые приятные эмоции, когда то и дело пропускали мячи и, казалось, неожиданно для самих себя примерили роль аутсайдеров.

Первый гол на 10-й минуте игры забил Тимур Тулегенов из «Super Bol!», затем самый молодой из новоиспеченной команды 15-летний Эмин Мусаев отправил мяч в ворота противника на 12-й минуте, третий мяч на 16-й провел капитан команды Дунайбек Аянхан. Но и это не было пределом для молодежи. «Super Bol!» продолжил атаковать. На 34-й минуте гол в ворота соперников с пенальти направил Алибек Жарденов. Молодые футболисты играли слаженно, быстро и ловко на чужой половине поля, не чувствуя какой-либо неловкости перед своими кумирами и старшими товарищами.

Кстати, в составе команды «Super Bol!» выступал и Дани Назарбаев. Его отец Сансызбай Назарбаевич Жумаханов в прошлом профессиональный футболист, легенда шымкентского футбола. А старший брат Дани, Санат Жумаханов, является воспитанником шымкентского футбольного клуба «Ордабасы», а в данный момент играет за кокшетауский «Окжетпес».

Но вернемся к поединку. После первого тайма ветераны футбола поделились своим мнением по поводу неожиданно неудачной игры:

– Физическая кондиция у нас уже не та. Молодые ребята – молодцы! Оказались шустрее нас, – отметил экс-нападающий сборной Казахстана Нурбол Жумаскалиев, надеясь на исправление ситуа­ции во втором тайме. – Тем не менее мне очень приятно выйти на поле с бывшими партнерами, вместе играть.

Али Алиев, который сейчас явялется главным тренером петропавловского «Кызыл-Жара», также высказал свое мнение в отношении игры по итогу первого тайма, отметив, что его команда вроде неплохо шла в атаку, но молодежь сыграла просто отлично, используя свободное пространство.

– К сожалению, все это обернулось голами в наши ворота. Надо более внимательно играть на флангах. Тем не менее команда «Super Bol!» очень порадовала, ребята креативные, обладают хорошими ударами, – подчерк­нул он.

Во втором тайме ветераны футбола надеялись забить хотя бы один гол престижа, но сделали даже больше – полностью отыгрались. Открыл череду голов в ворота молодежи легенда отечественного футбола и костанайского футбольного клуба «Тобол» Нурбол Жумаскалиев. Счет стал 1:4.

Молодым ребятам из «Super Bol!» пришлось чаще обороняться, чем это было до перерыва, потому как ветераны стали играть несколько иначе, учитывая все ошибки провального для них тайма. На 68-й минуте матча самый молодой игрок сборной легенд 29-летний Бауыржан Исламхан забил второй гол. Третий гол принадлежал Мурату Тлешеву. А финальный и очень красивый гол в ворота младших товарищей забил Кайрат Аширбеков. Легендам отечественного футбола удался суперкамбэк – 4:4!