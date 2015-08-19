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Суровые нравы
По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП
Девушкам, совершившим проступок впервые, выносится предупреждение. В случае если внимание полиции нравов будет привлечено повторно, нарушительницу доставляют в штаб-квартиру подразделения и наказывают 20 ударами плетью. За сопротивление предусмотрено еще столько же ударов.
В феврале 2015 года террористическая организация выпустил свод правил для жительниц халифата. Согласно этим нормам, в идеале девушка должна быть выдана замуж в возрасте от 9 до 17 лет. После вступления в брак ее единственной задачей должно стать ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. При этом предпочтительно, чтобы женщина покидала жилище только в исключительных обстоятельствах.

Задержаны боевики
Индонезийский полицейский спецназ задержал троих боевиков, готовивших теракты в церквях. По данным правоохранительных органов, подозреваемые планировали взорвать бомбы в христианских храмах и в одном из полицейских участков города Соло на острове Ява. Один из задержанных занимался производством бомб, второй помогал готовить взрывчатку, а третий планировал атаки и выбирал цели.
На квартирах подозреваемых обнаружены химические вещества, используемые для изготовления взрывных устройств, 21 детонатор и флаги террористической организации. Согласно сведениям правоохранительных органов, в Ираке и Сирии на стороне исламистов воюют более 500 индонезийцев. Полиция опасается, что по возвращении они могут организовать террористическое подполье.
В то же время, как сообщает РИА «Новости», силы безопасности Саудовской Аравии в течение двух пос­ледних месяцев задержали 413 человек по подозрению в причастности к деятельности террористических ячеек группировки. Большинство из них были задержаны за использование социальных сетей для вербовки саудовских подданных в ряды боевиков.

Прожекторы проблему не решат
Число мигрантов, стремящихся нелегально проникнуть в Великобританию из Франции через тоннель под Ла-Маншем, сократилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лондонскую газету Independent.
Сокращение произошло после того, как британское правительство профинансировало возведение дополнительных ограждений, осветительных прожекторов и камер наружного наблюдения перед входом в тоннель.
Однако, как отмечает издание, французская полиция считает все эти меры временными, поскольку они не решают главного вопроса: а что, собственно, теперь делать с мигрантами, осевшими в палаточных лагерях вокруг приморского города Кале. Ссылаясь на мнение директора Центра исследований в области проблем беженцев в Оксфорде Александера Беттса, газета утверждает, что эта проблема существует сразу в двух плоскостях – правовой и дипломатической.
«Теоретически мигрантов, согласно положениям Дублинской конвенции, могут отправить к тому мес­ту, где они въехали на территорию Евросоюза. Но на практике при нехватке необходимых документов, а часто и данных о том, где именно они «высадились», сделать это будет непросто», – поясняет Independent.

Штраф за правду
Жительницу испанского курортного города Аликанте оштрафовали на 800 евро за публикацию в Facebook. На своей странице в социальной сети она разместила фотографию полицейской машины, припаркованной на месте, отведенном для автомобилей, которыми управляют люди с ограниченными возможностями. Об этом сообщает The Guardian.
Снимок женщина сопроводила комментарием: «Паркуйтесь, где хотите, и вас никогда не оштрафуют». В течение 48 часов после того, как фотография появилась в Facebook, полиция установила местонахождение испанки и выписала штраф. Как отмечает издание, применять такие меры позволяет вступивший в силу 1 июля 2015 года закон о безопасности граждан. По нему поступок жительницы Аликанте может быть квалифицирован как «неправомерное использование изображений офицеров полиции, которое может поставить под угрозу безопасность их или их семей, а также охраняемых объектов или полицейских операций».
Как отмечает The Guardian, закон вызвал критику правозащитных организаций как в Испании, так и за ее пределами. Его осудила группа экспертов ООН, отметив, что документ «неоправданно и непропорционально ограничивает основные свободы» граждан страны.

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