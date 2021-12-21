Коронавирус
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 21 декабря
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 21 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.     

Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 13 человек.

На 21 декабря лечение от КВИ продолжают получать 19 302 человека (–16 756+ и 2 546 КВИ-), из них в стационарах находятся 3 207 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 095 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 271 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 74 пациента, на аппарате ИВЛ – 53 пациента.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

19 декабря зафиксировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 11 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83646, летальных случаев - 5201, выздоровевших - 75899.



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