Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 мая

Коронавирус
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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК.   

Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 23 человека.

Лечение от КВИ продолжают получать 32 254 человека (31 766 КВИ+ и 488 КВИ-), из них в стационарах находятся 12 452 пациента, на амбулаторном уровне – 19 802 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 696 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 177 пациентов, на аппарате ИВЛ – 105 пациентов.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

23.05.2021 г. зафиксированы 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход. 44 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 54 716, летальных случаев – 889, выздоровевших – 50 883.

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