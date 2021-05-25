Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 мая, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Минздрав РК.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 23 человека.
Лечение от КВИ продолжают получать 32 254 человека (31 766 КВИ+ и 488 КВИ-), из них в стационарах находятся 12 452 пациента, на амбулаторном уровне – 19 802 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 696 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 177 пациентов, на аппарате ИВЛ – 105 пациентов.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
23.05.2021 г. зафиксированы 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход. 44 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 54 716, летальных случаев – 889, выздоровевших – 50 883.