Свет священного месяца

Общество
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Наурызбай қажы Таганулы, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий

Завтра утром, 23 марта, мусульмане всего мира начнут свой пост, знаменуя тем самым начало священного месяца Рамазан.

Фото: Kazpravda.kz

В ожидании чуда

Месяц Рамазан верующие ждут с надеждой и радостью. Ведь именно в этот месяц, который называют султаном всех месяцев, дается возможность приблизиться к Всевышнему, получить его довольство. Правоверные мусульмане встречают Рамазан с большим нетерпением, как желанного гостя, с которым не виделись очень много лет, а провожать будут с грустью. Потому что в этом месяце есть особая благодать Всевышнего, которая озаряет каждого верующего. Имамы Бухари и Муслим передают от Абу Хурайры (да будет им доволен Аллах), что достопочтенный пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Тому, кто будет держать пост в Рамазан с чистым намерением и верой, простятся его прежние грехи».

Искренне верующий мусульманин в месяц Рамазан стремится совершить побольше благих дел в надежде заслужить довольство Аллаха. Рамазан – месяц сближения родных, желательно в это время уделить близким больше внимания, возродить забытые добрые отношения или прерванные родственные связи. Об этом ежегодно в канун Рамазана напоминают священнослужители мечетей всего мира.

«Однажды один человек спросил Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Какая милостыня самая лучшая?» Он ответил: «В месяц Рамазан милостыня является одним из лучших деяний».

В этот месяц лучше максимально помогать нуждающимся людям и постараться получить их благодарность и благословение. Фонд «Закят и благотворительность» Духовного управления мусульман Казахстана реализует несколько благотворительных проектов в священный месяц Рамазан. В частности, организуются масштабные республиканские благотворительные акции, такие как «Шарапатты Рамазан», «Рамазан қоржыны», «Рамазаннан тәбәрік». Приглашаю всех внести свой вклад в наши добрые дела.

Налегке и с верой

Ислам – религия справедливости и добра. Никакая из предписанных шариатом норм и обязательных дел не усложняет жизнь верующих. Так и пост в месяц Рамазан является обязательным только для тех мусульман, которые достигли совершеннолетия, находятся в ясном уме и доб­ром здравии, не испытывают проблем со здоровьем, не являются путниками. Кроме того, временно от поста освобождаются беременные и кормящие женщины.

Те, кто по состоянию здоровья не могут поститься, должны накормить один раз неимущих, немощных стариков. Аллах милосерден, Он не желает утяжелять участь верующих, как раз наоборот. В 185-м аяте суры «Бакара» говорится: «Аллах желает вам облегчения и не желает затруднения…»

Начинать пост следует с легкой душой и с верой в серд­це, ведь в исламе нет принуж­дения. Ислам – религия, которую наши предки начали исповедовать много веков назад, сегодня это неотъемлемая часть казахской духовности. Конечно, с течением времени произошел процесс ассимиляции, который неизбежен, и в него вплелись национальные мотивы. Но основной посыл любой истинной религии – нести свет, теп­ло – остается незыблемым, как и тысячи лет назад.

Ислам обязывает охранять как зеницу ока и беречь пять вещей: Родину, религию, совесть, душу, имущество. Любить Родину – значит не причинять вреда имуществу, которое принадлежит народу, трудиться во имя общего блага.

Страна только тогда придет к процветанию, когда станет больше мужей, которых отличает высокая ответственность за государственное имущество, для которых интересы государства и народа стоят выше личных, а честь – дороже денег. Всем известно, что эти качества необходимы нам сегодня как воздух.

Особая ночь

В священном месяце Рамазан есть особая ночь, которую верующие ждут с большой надеждой и верой. Это Ночь предопределения – Ляйлятуль-кадр. В чем же особенность этой ночи?

Слово «кадр» переводится с арабс­кого как «измерять», «обозначать». Именно в эту ночь, которую называют Ночью предопределения, определяется ризык – пропитание, вершится судьба человека на весь последую­щий год, до следующей ночи. В эту ночь на землю спускаются ангелы и обитают на земле до утра. С первыми лучами солнца Джабраиль подает им знак, что пора обратно. И ангелы задают ему вопрос: «Все ли мольбы просящих были приняты Аллахом?» И отвечает Джабраиль: «Все, за исключением четырех категорий людей: получивших проклятие родителей, горьких пьяниц, порвавших родственные связи и мусульман, находящихся в ссоре больше трех дней». Поэтому перед наступлением Ночи могущества желательно попросить прощение у тех, кого обидел, помириться, если находишься в ссоре. Также принято поздравлять друг друга и желать благословения Всевышнего, чтобы были приняты молитвы и услышаны просьбы.

Не случайно в Рамазан, помимо обязательных пяти намазов, читается молитва Тараувих, во время которой читаются части священного Корана. За тридцать дней поста звучат все тридцать частей Корана. В последний день молящиеся, закончив прочтение последней части Священной книги, обращаются к Всевышнему, просят у Него блага не только для себя, но и для всех соотечест­венников, мусульман всего мира. Верующие просят Его даровать милость, единство, мир своей стране.

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