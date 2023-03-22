Свет священного месяца

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В ожидании чуда

Месяц Рамазан верующие ждут с надеждой и радостью. Ведь именно в этот месяц, который называют султаном всех месяцев, дается возможность приблизиться к Всевышнему, получить его довольство. Правоверные мусульмане встречают Рамазан с большим нетерпением, как желанного гостя, с которым не виделись очень много лет, а провожать будут с грустью. Потому что в этом месяце есть особая благодать Всевышнего, которая озаряет каждого верующего. Имамы Бухари и Муслим передают от Абу Хурайры (да будет им доволен Аллах), что достопочтенный пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Тому, кто будет держать пост в Рамазан с чистым намерением и верой, простятся его прежние грехи».

Искренне верующий мусульманин в месяц Рамазан стремится совершить побольше благих дел в надежде заслужить довольство Аллаха. Рамазан – месяц сближения родных, желательно в это время уделить близким больше внимания, возродить забытые добрые отношения или прерванные родственные связи. Об этом ежегодно в канун Рамазана напоминают священнослужители мечетей всего мира.

«Однажды один человек спросил Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Какая милостыня самая лучшая?» Он ответил: «В месяц Рамазан милостыня является одним из лучших деяний».

В этот месяц лучше максимально помогать нуждающимся людям и постараться получить их благодарность и благословение. Фонд «Закят и благотворительность» Духовного управления мусульман Казахстана реализует несколько благотворительных проектов в священный месяц Рамазан. В частности, организуются масштабные республиканские благотворительные акции, такие как «Шарапатты Рамазан», «Рамазан қоржыны», «Рамазаннан тәбәрік». Приглашаю всех внести свой вклад в наши добрые дела.

Налегке и с верой