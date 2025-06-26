Премьер встретился с топ-менеджером крупной испанской компании

Энергетика,Правительство
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Сегодня Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом испанской компании Tubacex Group Антоном Азлором, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Обсуждены перспективы сотрудничества в сфере промышленности, в частности реализация новых высокотехнологичных производств. Внимание уделено выпуску продукции, востребованной в нефтегазовой отрасли, включая бесшовные трубы.

Иностранным инвестором был представлен проект по строительству в Атырауской области первого в Центральной Азии завода по производству бесшовных труб из нержавеющей стали и никелевых сплавов. Проектная мощность – 12 тыс. тонн готовой продукции. 

Кроме того, обсуждены перспективы создания современного завода нефтегазового машиностроения. 

Правительство РК заинтересовано в привлечении инвесторов в промышленный сектор с акцентом на создание производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. 

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему открытому и конструктивному диалогу. Соответствующим государственным органам поручено оказать содействие в проработке проекта для дальнейшей реализации. 

Справочно: Tubacex является мировым лидером в производстве продукции из нержавеющих сталей и специальных сплавов для энергетики для ведущих компаний в области добычи нефти и газа (подводной, надводной и наземной) и производства электроэнергии (традиционной и атомной), а также нефтехимической промышленности. Tubacex имеет 24 производственных предприятия и 14 сервисных центров по всему миру. 

#Бектенов #испанская компания

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