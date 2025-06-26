КНБ, АФМ, КГД и МВД обсудили меры по предотвращению незаконного вывоза бензина из страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На совместном совещании с участием руководства Комитета административной полиции МВД РК, пограничной службы КНБ РК и экспортного контроля КГД МФ РК затронули вопросы нелегального вывоза бензина с приграничных территорий, сообщает Kazpravda.kz

По данным АФМ, в рамках встречи подведены итоги совместной работы в рамках ОПМ «Переток», в результате которой удалось сократить незаконный вывоз бензина на 50%.

Как уточняется, всего были пресечены 534 попытки незаконного вывоза бензина марки «АИ-92», виновные лица привлечены к административной ответственности.

Также выявили 865 случаев повторного въезда транспортных средств, переоборудованных для вывоза топлива.

По итогам совещания принято решение усилить координацию между ведомствами и продолжить системную работу по пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов в рамках ОПМ «Переток».