Нелегальный вывоз бензина пресекают в Казахстане

Энергетика,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

 КНБ, АФМ, КГД и МВД обсудили  меры по предотвращению незаконного вывоза бензина из страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На совместном совещании с участием руководства Комитета административной полиции МВД РК, пограничной службы КНБ РК и экспортного контроля КГД МФ РК затронули вопросы нелегального вывоза бензина с приграничных территорий, сообщает Kazpravda.kz 

По данным АФМ, в рамках встречи подведены итоги совместной работы в рамках ОПМ «Переток», в результате которой удалось сократить незаконный вывоз бензина на 50%.

Как  уточняется, всего были пресечены 534 попытки незаконного вывоза бензина марки «АИ-92», виновные лица привлечены к административной ответственности.

Также выявили 865 случаев повторного въезда транспортных средств, переоборудованных для вывоза топлива.

По итогам совещания принято решение усилить координацию между ведомствами и продолжить системную работу по пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов в рамках ОПМ «Переток».

#АФМ #бензин #вывоз #ОПМ #Переток

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