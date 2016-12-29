​Светопредставление всем на удивление

Попадая в пространство музыки и света, присутствующие становятся участниками захватывающего анимационного представления. Мультимедийные новеллы «Чемоданная Love Story» и «Сон в новогоднюю ночь» забавны и поучительны. Веселая история о приключениях двух чемоданов происходит в предновогоднюю пору и рассказывает о сложностях взаи­моотношений прекрасной «леди» и ее «поклонника». Главные герои, путешествующие со своими хозяевами, волей судьбы сталкиваются в разных городах друг с другом. До счастливого воссоединения на багажной ленте им предстоит пройти долгий путь от взаим­ной неприязни к романтическим взаимоотношениям. А зимняя фантазия – это завораживаю­щая история о волшебных детских снах. Малыши легко перемещаются по сказочным новогодним мирам, путешествуя то по сладкому царству, то по вязаному миру...

Особым подарком для зрителей стал виджеинг – новогодние песни из любимых кинофильмов в сопровождении необычных видеозарисовок. Сюрпризом для многих станет и кисс-камера, попав в ее объектив, вполне можно увидеть свой «портрет» на фасаде театра и стать участником шоу. С помощью светового дизайна привычные архитектурные детали сказочно преображаются, и ты попадаешь в море света. В таком водовороте не утонешь, но водопад удовольствия от неожиданно меняющихся картин окружающего мира получишь.

На волшебное представление невозможно опоздать. Световое шоу «Полетели в Новый год» длится около 40 минут и транслируется циклами.

– Сначала у нас были только российские города, – сказал арт-директор светового шоу Георгий Пархаев, – сейчас география расширилась. Столица Казахстана – первая из зарубежных городов. Основная специфика шоу – адаптация под конкретное здание. Это самый ответственный момент.

Световое представление – настоящий праздник. А чтобы он стал запоминаю­щимся, над его воплощением работали несколько команд, в том числе сценаристов, редакторов, участников Мос­ковского международного фестиваля света. Шоу продлится всего четыре дня, а команда специалистов трудилась над ним четыре месяца.