​Свистать всех наверх

Проржавевшие остовы кораблей явно не красят берега Урала, а затонувшее имущество – стальные канаты и цепи, буровые станки, фермы – представляют потенциальную опасность для судоходства, рыболовства и исследовательских геологоразведочных работ.
Власти Атырау обратились к владельцам брошенных катеров и лодок с просьбой самостоятельно убрать их с водных путей региона. В противном случае эти маломерные суда будут сданы на металлолом.
Как рассказал директор Каспийского филиала РГКП «Қазақстан су жолдары» Нурбол Курманов, работа по выявлению брошенных катеров и лодок на территории Атырауской области ведется на постоянной основе. Ведь безнадзорные суденышки не только препятствуют судоходству, но и вредят окружающей среде.
– В некоторых из этих дырявых посудин могут сохраниться остатки судового топлива и других горюче-смазочных материалов. Кроме того, нужно помнить о ржавчине. Нами составлен список из 15 таких плавучих экологических клоак, которые находятся в городской черте в бесхозном состоянии. В настоящее время решением суда определены 3 собственника, отслуживших свое, речных транспортных средств, – сообщил Нурбол Курманов.
Городские власти совместно с представителями ЧС принимают меры для того, чтобы порезать старые суда на металлолом, если отсутствуют их хозяева. Выявленным же судовладельцам предлагается сделать это на свои средства. Впрочем, те, как правило, не торопятся исполнять поручение, ссылаясь на отсутствие денег…
Масштабные работы по очистке Урала и прибрежной зоны Каспийского моря проводились в 2011 году. Тогда из реки были подняты 6 кораблей, конфискованных в свое время у дагестанских браконьеров, промышлявших ловом осетровых в территориальных водах Казахстана. Позже эти суда были отбуксированы в район «Атырауозенпорта», где благополучно и затонули.
Поднять их со дна оказалось непростой задачей для организаторов спецоперации. Попробовали, было, привлечь российских специалистов, но те за работу запросили дорого – почти 2 млн долларов. В итоге решили обойтись собственными силами.
Затонувшие суда находились примерно в 20–50 м от берега – над водой виднелись лишь мачты. Технические характеристики железных «утопленников», их конструкция были неизвестны. За несколько лет, пролежав под водой, они почти полностью заилились, что более чем троекратно (со 110 до 350 тонн) увеличило их вес. После месяца подготовительных работ специалистам удалось поднять суда со дна водоема.
Однако это лишь малая часть затонувших кораблей. Для полной очистки Урала и прибрежной зоны Каспийского моря требуются крупные финансовые средства – около 5 млрд тенге. В 2015 году Комитет транспорта тогдашнего Министерства по инвестициям и развитию сообщал, что, по предварительным данным, в акватории Каспия и его прибрежной полосе зарегистрировано более 80 затонувших и брошенных судов общим весом свыше 54 тыс. тонн.
Четыре года прошло с тех пор, а проблема так и не решилась.