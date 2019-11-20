​Свистать всех наверх

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Серик Кабдулов, Атырау

Проржавевшие остовы кораб­лей явно не красят берега Урала, а затонувшее имущество – стальные канаты и цепи, буровые станки, фермы – представляют потенциальную опасность для судоходства, рыболовства и исследовательских геологоразведочных работ.

Власти Атырау обратились к владельцам брошенных катеров и лодок с просьбой самостоятельно убрать их с водных путей региона. В противном случае эти маломерные суда будут сданы на металлолом.

Как рассказал директор Каспийского филиала РГКП «Қазақстан су жолдары» Нурбол Курманов, работа по выявлению брошенных катеров и лодок на территории Атырауской области ведется на постоянной основе. Ведь безнадзорные суденышки не только препятствуют судоходству, но и вредят окружающей среде.

– В некоторых из этих дырявых посудин могут сохраниться остатки судового топлива и других горюче-смазочных материалов. Кроме того, нужно помнить о ржавчине. Нами составлен список из 15 таких плавучих экологи­ческих клоак, которые находятся в городской черте в бесхозном состоянии. В настоящее время решением суда определены 3 собственника, отслуживших свое, речных транспортных средств, – сообщил Нурбол Курманов.

Городские власти совместно с представителями ЧС принимают меры для того, чтобы порезать старые суда на металлолом, если отсутствуют их хозяева. Выяв­ленным же судовладельцам предлагается сделать это на свои средства. Впрочем, те, как правило, не торопятся исполнять поручение, ссылаясь на отсутствие денег…

Масштабные работы по очистке Урала и прибрежной зоны Кас­пийского моря проводились в 2011 году. Тогда из реки были подняты 6 кораблей, конфискованных в свое время у дагестанских браконьеров, промышлявших ловом осетровых в территориаль­ных водах Казахстана. Позже эти суда были отбуксированы в район «Атырауозенпорта», где благополучно и затонули.

Поднять их со дна оказалось непростой задачей для организаторов спецоперации. Попробовали, было, привлечь российских специалистов, но те за работу запросили дорого – почти 2 млн долларов. В итоге решили обойтись собственными силами.

Затонувшие суда находились примерно в 20–50 м от берега – над водой виднелись лишь мачты. Технические характеристики железных «утопленников», их конструкция были неизвестны. За несколько лет, пролежав под водой, они почти полнос­тью заилились, что более чем троекратно (со 110 до 350 тонн) увеличило их вес. После месяца подготовительных работ специа­листам удалось поднять суда со дна водоема.

Однако это лишь малая часть затонувших кораблей. Для полной очистки Урала и прибрежной зоны Каспийского моря требуются крупные финансовые средства – около 5 млрд тенге. В 2015 году Комитет транспорта тогдашнего Министерства по инвестициям и развитию сообщал, что, по предварительным данным, в акватории Каспия и его прибрежной полосе зарегист­рировано более 80 затонувших и брошенных судов общим весом свыше 54 тыс. тонн.

Четыре года прошло с тех пор, а проблема так и не решилась. 

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