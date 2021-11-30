СВМДА: успешное воплощение инициативы Нурсултана Назарбаева

Призыв к созыву Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии стал одной из важных международных инициатив Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, направленных на поддержание мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

Предпосылки

Стремительные события конца 80-х и начала 90-х годов ХХ века привели к слому сложившейся к тому времени биполярной системы международных отношений и появлению на политической карте мира новых независимых государств. Вместе с глобальными тектоническими сдвигами в геополитике на пространстве Евразии и Восточной Европы обострились старые и возник­ли новые гражданские либо межгосударственные конф­ликты, а также стали проявляться новые вызовы и угрозы, такие как организованная преступность, сепаратизм, религиоз­ный ­экстремизм, терроризм, наркоторговля, способные подорвать хрупкую социально-политическую и экономическую стабильность не только на постсоветском пространстве, но и в мировом масштабе.

В этих условиях новые независимые государства стояли перед решением не только таких первостепенных задач, как самоидентификация и построение на этой основе своей государственности, выбор политической и социально-экономической модели развития, но также перед вызовами международной повестки дня, такими как защита независимос­ти и суверенитета, обеспечение территориальной целостности и отстаивание национальных интересов, формирование условий для региональной безопасности, дальнейшая интеграция в меж­дународное сообщество.

Кардинальные изменения в системе геополитических координат вынуждали государства искать новые формы взаимодействия и сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Без создания соответствующих механизмов взаимодействия и обеспечения безопасности на региональном уровне стабильное внутреннее развитие страны в условиях все возрастающей глобализации было бы трудно достижимым.

В таких турбулентных исторических условиях Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев взял решительный курс на продвижение принципов многовекторности и многосторонней дипломатии во внешней политике и выдвинул целый ряд международных инициатив, направленных на поддержание мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях. И призыв к созыву Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) стал одной из таких инициатив.

Впервые Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал международное сообщество к формированию эффективной и универсальной структуры по обеспечению безо­пасности в Азии с трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году. Первый Пре­зидент Казахстана отметил, что основной посыл инициативы заключается в том, чтобы реализовать ранее неудачные попытки создать механизм обеспечения коллективной безопасности в Азии, где, в отличие от других континентов, подобный механизм еще не был сформирован.

По мнению казахстанского ученого Каримжана Шакирова, «основное содержание этой инициативы Казахстана заключалось в создании такой системы безопасности в Азии, при которой любой из ее участников был бы защищен, и его безопасность была бы гарантирована целым комплексом мер международно-правового характера, направленного на реальное снижение уровня потенциальных военных угроз в Азии».

В 90-е годы дипломатами Казахстана во главе с министром иностранных дел Касым-­Жомартом Токаевым велась кропотливая работа по реализации инициативы Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Первым официальным документом, заложившим основу последующего развития процесса, стала Декларация принципов, регулирующих отношения между государствами – членами СВМДА, принятая в Алматы на Первой встрече минист­ров иностранных дел СВМДА 14 сентября 1999 года.

В Декларации государства – члены СВМДА подтвердили свою приверженность целям и принципам Устава ООН, в ней также были отражены следующие общепринятые принципы международного права: уважение суверенитета и прав всех государств – членов совещания; сохранение территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела друг друга; мирное урегулирование споров; отказ от применения силы; разоружение и контроль над вооружениями; сотрудничест­во в торгово-экономической, со­циальной, культурной и гуманитарной сферах; уважение фундаментальных прав человека в соответствии с принципами ООН и международного права.

СВМДА сегодня

Можно с полной уверенностью констатировать, что за последние более чем 20 лет со времени своего образования Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии заняло достойное место в архитектуре общеазиат­ской безопасности, наряду с другими региональными организациями. СВМДА состоялось как эффективный международный форум по укреплению доверия и сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопаснос­ти и стабильности в Азии.

С самого начала инициатива Нурсултана Назарбаева по созыву совещания получила поддержку большинства азиатских стран, а также со стороны многих авторитетных международных организаций, в том числе ООН.

Совещание сегодня объединяет 27 стран от Тихого океана до Средиземноморья, от Урала до Индийского океана. Статус наблюдателя СВМДА имеют девять государств и ряд международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, Лигу арабских государств. Заключены партнерские соглашения с ШОС, РАТС ШОС, ОЭС, Управлением по наркотикам и преступности ООН, Ассамблеей народа Казахстана.

Важнейший основополагающий документ СВМДА – Алматинский акт – был принят на Первом саммите глав государств и правительств СВМДА в 2002 году. Он действует также в качестве Устава форума. В этом историческом документе было заявлено о решимости государств-членов сформировать в Азии общее и неделимое пространство безо­пасности, в котором мирно сосуществуют все государства, а их народы, живущие в условиях мира, свободы и процветания, преисполнены уверенности в том, что мир, безопасность и развитие дополняют, подкрепляют и усиливают друг друга.

Уникальный документ в истории многосторонней дипломатии на азиатском континенте – «Каталог мер доверия СВМДА» – утвердил измерения взаимодействия государств-членов.

Серьезным преимуществом СВМДА является всеобъемлющий подход к вопросам безопас­ности, который заключается в обеспечении безопасности в пяти обширных измерениях: военно-политическом, новых вызовов и угроз, экономическом, охраны окружающей среды, гуманитарном. Последовательно растет количество сфер взаимодействия государств – членов СВМДА, которые включают вопросы экологии, туризма, образования, молодежной политики, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, противодействия новым вызовам и угрозам, включая киберпреступность и распространение новых вирусов, борьбы с терроризмом и нелегальным оборотом наркотиков.

Определены страны координаторы и со-координаторы измерений и сфер, которые координируют процесс практической реализации мер доверия. Государства-члены договорились о добровольном и поэтапном осуществлении мер доверия. Все решения принимаются на основе консенсуса, что обеспечивает инклюзивный и недискриминационный принцип принятия решений в рамках форума.

С момента основания состоя­лись пять саммитов и шесть встреч министров иностранных дел, что демонстрирует активную политическую поддерж­ку процессу совещания. Пост Председателя СВМДА последовательно занимали Казахстан (2002–2010), Турция (2010–2014), Китай (2014–2018) и Таджикистан (2018–2020).

Сформирована организационная структура совещания, на регулярной основе проводятся политические консультации по широкому кругу вопросов в сфере безопасности. Эффективно работают такие институты СВМДА, как молодежный и деловой советы, регулярно проводятся заседания бизнес-форума, форума аналитических центров, форума неправительственных организаций.

Совещание имеет постоянно действующий секретариат, штаб-квартира которого расположена в современном комплексе ЭКСПО в городе Нур-Султане.

Председательство Казахстана

2020 год ознаменовался тем, что на пост Председателя СВМДА вновь был избран Казахстан.

12 октября текущего года в Нур-Султане Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главами делегаций, участвующих в 6-й Встрече министров иностранных дел СВМДА, отметил ряд конкретных приоритетов.

В первую очередь речь идет о дальнейшем институциональном развитии СВМДА. Предложение о преобразовании СВМДА в полноценную международную организацию по региональной безопасности ранее было выдвинуто Первым Президентом Казахстана в 2012 году на юбилейной сессии 4-й Встречи министров иностранных дел стран СВМДА, приуроченной к 20-летию инициативы.

Председательство последовательно проводит линию на организацию системного обсуждения этого предложения в рамках различных треков форума. В свою очередь секретариат оказывает содействие председательству и проводит соответствующую аналитическую работу.

В ходе 6-й Встречи министров иностранных дел СВМДА, прошедшей под председательством Казахстана, были приняты следующие важные документы: обновленный Каталог мер доверия СВМДА, Положения двух новых консультативно-совещательных органов СВМДА – Совета мудрецов, а также Форума аналитических центров.

Укрепление роли СВМДА – залог азиатской безопасности

В ходе последних саммитов и встреч министров иностранных дел государства – члены СВМДА активно принимают участие в диалоге по обширной повестке дня и уделяют внимание новым вызовам и угрозам, региональным проблемам, требующим международного участия и урегулирования.

Казахстан как страна – инициа­тор процесса СВМДА предлагает постепенную и последовательную трансформацию совещания в полноценную международную организацию, что в свою очередь приведет к дальнейшему укреп­лению роли форума в вопросах континентальной и глобальной безопасности, повышению эффективности реализации мер доверия и адаптации инструментария СВМДА для решения новых задач.

По мнению известного казахстанского аналитика Мурата Лаумулина: «В настоящее время актуальной задачей СВМДА является переход к качественно новым уровням сотрудничества – превентивной дипломатии и предотвращению конфликтов».

Президент Касым-Жомарт ­Токаев видит перспективу в недалеком будущем выстроить под эгидой СВМДА полноценную сис­тему безопасности, способную осуществлять международную медиацию, тем более что такой опыт медиации у дипломатии Казахстана уже имеется, важно лишь масштабировать его в формате совещания.

Заключение

Азию справедливо относят к одной из главных движущих сил мирового развития в XXI веке, роль и значение континента будут возрастать. Самый населенный регион планеты, поражающий воображение культурным и этническим разнообразием, динамикой экономического развития и ростом взаимосвязаннос­ти, должен с ответственностью воспринять свою новую роль в глобальном масштабе.

К сожалению, Азия все еще обременена рядом застарелых конф­ликтов, взаимным недоверием. Остро стоят глобальные проблемы современности – международный терроризм и экстремизм, нелегальная наркоторговля и миграция, религиозная и этническая нетерпимость, экологические катастрофы. Решение этих угроз и вызовов возможно только при выработке общих подходов стран континента.

СВМДА проделало значительный эволюционный путь от зарож­дения идеи до ее реализации и служит в настоящее время вос­требованной площадкой для взаимодействия государств Азии по широкому кругу вопросов безопасности.

Государства – члены СВМДА разделяют мнение, что настало время, когда народы Азии сами должны определять свое будущее и выстраивать наиболее эффективные пути укрепления международной безопасности и сотрудничества, что является предпосылками для динамичного развития континента, который играет все более значимую роль в глобальной политике.

Осознанию новой роли Азии в мировых делах безусловно способствовало интенсивное взаимодействие государств-членов на площадке Совещания по взаи­модействию и мерам доверия в Азии, инициированной Первым Президентом Казахстана почти 30 лет назад.

Закономерно, что в Декларации Пятого саммита в Душанбе 15 июня 2019 года главы государств и правительств СВМДА высоко оценили личную роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в качестве Основателя СВМДА, выразили глубокую признательность за его значительный вклад в развитие совещания и приветствовали его дальнейшее активное участие в наращивании потенциала СВМДА и общих усилиях по обеспечению мира, безопасности и взаимодейст­вия в Азии.

В ходе 6-й Встречи минист­ров иностранных дел СВМДА, прошедшей 12 октября текущего года, Первый Президент ­Нурсултан Назарбаев был выдвинут на должность главы вновь созданного консультативного органа – Совета мудрецов СВМДА. Государства – члены СВМДА едино­гласно поддержали кандидатуру Елбасы.

Все это свидетельствует об огромном вкладе Первого Пре­зидента Казахстана в дело построения мира и согласия, а нынешний потенциал совещания является яркой демонстрацией воплощения в жизнь устремлений и проявленной воли на пути к миру и безопасности в Азии.