​Свободный разговор

Весь сентябрь в рамках празднования 30-летия Независимости в школах Шымкента проходят классные часы и открытые уроки «Тәуелсіздік жетістігі». Проект стартовал в городской общеобразовательной СШ № 137.
На открытый урок были приглашены горожане, внесшие большой вклад в развитие города и региона. В гости к ученикам школы пришли учитель-ветеран Нышанбек Байгутов, председатель Совета женщин Шымкента Баян Жандосова, директор городского учебно-методического центра Меруерт Аскарбеккызы. Все они активно содействовали становлению и укреплению независимости и считают, что подрастающее поколение должно знать, как наша страна прожила первые десятилетия самостоятельного развития.
Школьникам рассказали о достижениях республики за 30 лет, о том, как формировался политико-социальный климат страны, как развивались системы образования и здравоохранения, какие приоритеты выбрали в культуре и истории, какие духовные ценности легли в основу становления молодого многонационального и многоконфессионального государства.
Нышанбек Байгутов рассказал школьникам о ряде государственных программ, инициированных Елбасы. Одна из них – «100 школ, 100 больниц», оказавшая благотворное влияние на развитие социальной сферы региона. Треть медицинских объектов и школ из этого числа была построена в Шымкенте и бывшей Южно-Казахстанской области. Это позволило хотя бы немного выправить сложившуюся ситуацию, ведь на тот момент в густонаселенном регионе остро стоял вопрос нехватки школ и больниц.
Баян Жандосова рассказала о личном опыте, который отлично демонстрирует, какое внимание в Казахстане уделялось и уделяется образованию и развитию человеческого капитала.
– В 2001 году в средней школе-лицее № 9 имени Умирбека Джолдасбекова, где я работала директором, оказались сразу 11 выпускников – обладателей нагрудного знака «Алтын белгі», – поделилась воспоминаниями Баян Жандосова. – Меня пригласили в Павлодар на встречу Первого Президента с выпускниками. Один из одаренных ребят из Алматы сыграл в конце церемонии на кобызе. Нурсултан Назарбаев спросил его о дальнейших планах, и парень рассказал, что мечтает учиться в консерватории имени Куляш Байсеитовой. Его мечта сбылась, он окончил консерваторию, а сейчас преподает в Национальной академии. Племянница моя училась по гранту в США и Турции. Все это стало возможным благодаря независимости и программе «Болашак», которую инициировал наш Первый Президент.
Спикеры считают, что детям и подросткам важно рассказывать, какими были первые годы независимости, ведь этот этап развития страны коснулся всех казахстанцев, стал историей для каждой семьи. И наверняка в каждой семье есть свои примеры того, как они использовали возможности, появившиеся благодаря тому, что наша страна стала свободным и независимым государством.
То, что это детям интересно, было видно по активности, с которой они задавали вопросы о независимости и ее истории, о роли Первого Президента в становлении суверенитета. Полученная информация стала основой оживленной дискуссии о прошлом, настоящем и будущем страны.