​Свободный разговор

Свежий выпуск
Любовь Доброта

Весь сентябрь в рамках празднования 30-летия Независимос­ти в школах Шымкента проходят классные часы и открытые уроки «Тәуелсіздік жетістігі». Проект стартовал в городской обще­образовательной СШ № 137.

На открытый урок были приг­лашены горожане, внесшие большой вклад в развитие города и региона. В гости к ученикам школы пришли учитель-ветеран Нышанбек Байгутов, председатель Совета женщин Шымкента Баян Жандосова, директор городского учебно-методического центра Меруерт Аскарбеккызы. Все они активно содействовали становлению и укреплению независимости и считают, что подрастаю­щее поколение должно знать, как наша страна прожила первые десятилетия самостоятельного развития.

Школьникам рассказали о дос­тижениях республики за 30 лет, о том, как формировался политико-социальный климат страны, как развивались системы образования и здравоохранения, какие прио­ритеты выбрали в культуре и истории, какие духовные ценнос­ти легли в основу становления молодого многонационального и многоконфессионального государства.

Нышанбек Байгутов рассказал школьникам о ряде государственных программ, инициированных Елбасы. Одна из них – «100 школ, 100 больниц», оказавшая благотворное влияние на развитие со­циальной сферы региона. Треть медицинских объектов и школ из этого числа была построена в Шымкенте и бывшей Южно-­Казахстанской области. Это позволило хотя бы немного выправить сложившуюся ситуацию, ведь на тот момент в гус­тонаселенном регионе остро стоял вопрос нехватки школ и больниц.

Баян Жандосова рассказала о личном опыте, который отлично демонстрирует, какое внимание в Казахстане уделялось и уделяет­ся образованию и развитию человеческого капитала.

– В 2001 году в средней школе-лицее № 9 имени Умирбека Джолдасбекова, где я работала директором, оказались сразу 11 выпускников – обладателей нагрудного знака «Алтын белгі», – поделилась воспоминаниями Баян Жандосова. – Меня приг­ласили в Павлодар на встречу Первого Президента с выпускниками. Один из одаренных ребят из Алма­ты сыграл в конце церемонии на кобызе. Нурсултан­ Назарбаев спросил его о дальнейших планах, и парень рассказал, что мечтает учиться в консерватории имени Куляш Байсеитовой. Его мечта сбылась, он окончил консерваторию, а сейчас преподает в Национальной академии. Племянница моя училась по гранту в США и Турции. Все это стало возможным благодаря независимости и прог­рамме «Болашак», которую инициировал наш Первый Президент.

Спикеры считают, что детям и подросткам важно рассказывать, какими были первые годы независимости, ведь этот этап развития страны коснулся всех казахстанцев, стал историей для каждой семьи. И наверняка в каждой семье есть свои примеры того, как они использовали возможности, появившиеся благодаря тому, что наша страна стала свободным и независимым государством.

То, что это детям интересно, было видно по активности, с которой они задавали вопросы о независимос­ти и ее истории, о роли Первого Президента в становлении суверенитета. Полученная информация стала основой оживленной дискуссии о прошлом, настоящем и будущем страны.

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