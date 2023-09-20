Своевременно, а лучше – заранее Свежий выпуск 20 сентября 2023 г. 7:50 1 Асет Калымов Местные власти призвали жителей Алматинской области не откладывать на последний момент заботы о покупке зимнего запаса угля. Потребность населения региона в каменном топливе на отопительный сезон составляет 730 тыс. тонн. Примерно четверть этого объема уже поставлена с угольных разрезов Карагандинской области и области Абай, а также – с месторождения Ойкарагай, расположенного в Райымбекском районе Алматинского региона. Как сообщил на брифинге представитель областного управления энергетики и ЖКХ Адлет Ержан, в области насчитывается 54 угольных тупика и склада. Согласно планам властей, в текущий осенне-зимний период из разреза Шубарколь планируется поставить 430 тыс. тонн угля, из Каражыры – 240 тыс. тонн. Еще 60 тыс. тонн даст карьер Ойкарагай, снабжающий в основном близлежащие села. – Ежедневно по железной дороге приходит 34 вагона, груженных углем, – отметил спикер. – По данным акиматов районов и городов, его средняя цена на складах и тупиках составляет 17 тысяч тенге за тонну. Минимальная стоимость зафиксирована на разрезе Ойкарагай – 8 500 тенге, а максимальная доходит до 25 тысяч в районах, где нет железнодорожных тупиков. Чтобы не допустить социального напряжения, чиновники рекомендуют гражданам заблаговременно и в нужном количестве запасаться твердым топливом. Региональным операторам поручено отпускать его в строгом соответствии с планами, фактов продажи угля юридическим лицам не выявлено. Как заверил Адлет Ержан, вопрос обеспечения населения каменным топливом находится под строгим контролем акимата области, ведется ежедневный мониторинг ситуации. Между тем 17 тыс. тенге за тонну каменного топлива для многодетных и малоимущих семей – довольно высокая цена, если учесть, что в холодную зиму, чтобы прогреть даже небольшой дом, необходимо сжечь в среднем около 10 тонн угля за сезон. Так что помимо призывов запастись углем до наступления холодов представителям местных властей не мешало бы подумать о мерах по снижению цен на топливо для пенсионеров, инвалидов и граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. И тем самым снизить риск возникновения социального напряжения. #уголь #закуп #теплоснабжение #сезон