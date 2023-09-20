Своевременно, а лучше – заранее

Свежий выпуск
1
Асет Калымов

Местные власти призвали жителей Алматинской области не откладывать на последний момент заботы
о покупке зимнего запаса угля.

Потребность населения региона в каменном топливе на отопительный сезон составляет 730 тыс. тонн. Примерно четверть этого объема уже поставлена с угольных разрезов Карагандинской области и области Абай, а также – с месторождения Ойкарагай, расположенного в Райымбекском районе Алматинского региона.

Как сообщил на брифинге представитель областного управления энергетики и ЖКХ Адлет Ержан, в области насчитывается 54 угольных тупика и склада. Согласно планам властей, в текущий осенне-зимний период из разреза Шубарколь планируется поставить 430 тыс. тонн угля, из Каражыры – 240 тыс. тонн. Еще 60 тыс. тонн даст карьер Ойкарагай, снабжающий в основном близлежащие села.

– Ежедневно по железной дороге приходит 34 вагона, груженных углем, – отметил спикер. – По данным акиматов районов и городов, его средняя цена на складах и тупиках составляет 17 тысяч тенге за тонну. Минимальная стоимость зафиксирована на разрезе Ойкарагай – 8 500 тенге, а максимальная доходит до 25 тысяч в районах, где нет железнодорожных тупиков.

Чтобы не допустить социального напряжения, чиновники рекомендуют гражданам заблаговременно и в нужном количестве запасаться твердым топливом. Региональным операторам поручено отпускать его в строгом соответствии с планами, фактов продажи угля юридическим лицам не выявлено.

Как заверил Адлет Ержан, вопрос обеспечения населения каменным топливом находится под строгим контролем акимата области, ведется еже­дневный мониторинг ситуации.

Между тем 17 тыс. тенге за тонну каменного топлива для многодетных и малоимущих семей – довольно высокая цена, если учесть, что в холодную зиму, чтобы прогреть даже небольшой дом, необходимо сжечь в среднем около 10 тонн угля за сезон.

Так что помимо призывов запастись углем до наступления холодов представителям местных властей не мешало бы по­думать о мерах по снижению цен на топливо для пенсионеров, инвалидов и граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. И тем самым снизить риск возникновения социального напряжения.

#уголь #закуп #теплоснабжение #сезон

Популярное

Все
Токаев пригласил президента Румынии принять участие в Международном форуме Астана
Где хочу, там и строю
Призвать к ответу дебоширов
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Индекс стресса пока в норме
Своим не место на прилавке?
ТЭЦ Риддера: пошаговое возвращение
Перехватить облака, чтобы полить степь
Миссия – творить добро
Инклюзия – иллюзия?
Как снизить выбросы метана и насколько это дорого?
Закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло
Сайгаки: от вреда до пользы один шаг
В Китае выступят 524 атлета
Красивые традиции
Стал первым Ризабек!
У каждого своя дорога
То высохнет, то вымокнет
Приступить к реализации
Сохранить стратегический ресурс
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Как будет регулироваться платформенная занятость
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на пять месяцев
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Задача сложная, но выполнимая
При маловодье много ль будет риса?
Когда волк не помощник
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Я б в рабочие пошел
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Всадницы возвращаются домой
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
В Семее выбрали самую красивую девушку
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Сумку с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Шу
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Урожай или сайгаки: пора ставить вопрос ребром
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Как выучить язык и обрести друзей
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

На пути к здоровой нации
Ворота в Африку
Не останутся без поддержки
Страда, бюджетный кодекс и ремонт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]