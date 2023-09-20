Своевременно, а лучше – заранее

Потребность населения региона в каменном топливе на отопительный сезон составляет 730 тыс. тонн. Примерно четверть этого объема уже поставлена с угольных разрезов Карагандинской области и области Абай, а также – с месторождения Ойкарагай, расположенного в Райымбекском районе Алматинского региона.

Как сообщил на брифинге представитель областного управления энергетики и ЖКХ Адлет Ержан, в области насчитывается 54 угольных тупика и склада. Согласно планам властей, в текущий осенне-зимний период из разреза Шубарколь планируется поставить 430 тыс. тонн угля, из Каражыры – 240 тыс. тонн. Еще 60 тыс. тонн даст карьер Ойкарагай, снабжающий в основном близлежащие села.

– Ежедневно по железной дороге приходит 34 вагона, груженных углем, – отметил спикер. – По данным акиматов районов и городов, его средняя цена на складах и тупиках составляет 17 тысяч тенге за тонну. Минимальная стоимость зафиксирована на разрезе Ойкарагай – 8 500 тенге, а максимальная доходит до 25 тысяч в районах, где нет железнодорожных тупиков.

Чтобы не допустить социального напряжения, чиновники рекомендуют гражданам заблаговременно и в нужном количестве запасаться твердым топливом. Региональным операторам поручено отпускать его в строгом соответствии с планами, фактов продажи угля юридическим лицам не выявлено.

Как заверил Адлет Ержан, вопрос обеспечения населения каменным топливом находится под строгим контролем акимата области, ведется еже­дневный мониторинг ситуации.

Между тем 17 тыс. тенге за тонну каменного топлива для многодетных и малоимущих семей – довольно высокая цена, если учесть, что в холодную зиму, чтобы прогреть даже небольшой дом, необходимо сжечь в среднем около 10 тонн угля за сезон.

Так что помимо призывов запастись углем до наступления холодов представителям местных властей не мешало бы по­думать о мерах по снижению цен на топливо для пенсионеров, инвалидов и граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. И тем самым снизить риск возникновения социального напряжения.