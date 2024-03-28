Своры бродячих собак нападают на горожан и сельчан Общество 28 марта 2024 г. 6:30 1068 Асет Калымов В Алматинской области не находит решения проблема беспризорных животных фото из архива "КП" В последние несколько лет в регионе резко выросло число бродячих собак, участились случаи укусов ими людей, особенно подростков. Родители боятся отправлять детей в школу: беспризорные четвероногие, сбиваясь в стаи, не просто приносят дискомфорт окружающим, но и становятся реальной угрозой общественной безопасности. Так, в начале марта несколько свирепых псов загрызли двух овец (!) прямо в центре села Енбекши Карасайского района. Находившийся рядом чабан отчаянно пытался дать отпор нападавшим, но не смог защитить животных. Как рассказали местные жители, в другой раз разъяренные собаки покусали здесь же мальчика, возвращавшегося со школы домой. Ребенка чудом удалось спасти, ему потребовалась экстренная медицинская помощь. Однажды свора бездомных собак проникла ночью в сарай жилого дома в селе Кокозек, растерзав там шестерых баранов. По словам сельчан, одичавшие животные ничем не отличаются от волков и держат в страхе весь поселок. Впрочем, аналогичные ситуации происходят сегодня во многих селах и районных центрах Алматинской области, жители которых требуют навести наконец порядок в данной сфере. Актуальную проблему регулярно обсуждают на отчетных встречах акимов и сельских сходах, однако воз и ныне там. Граждане предлагают не только строить питомники и приюты, проводить стерилизацию бродячих животных, но и кардинально ставят вопрос – разрешить их отстрел. По данным областного управления ветеринарии, с начала года в регионе отловлено свыше 4 тыс. собак, из них около 400 возвращены владельцам. Проводятся процедуры микрочипирования и постановки бродячих животных на специальный учет. Зарегистрировано 612 случаев нападения собак на людей, в числе пострадавших 164 ребенка. К слову, представители местных властей и ветеринары считают, что в росте числа бездомных животных виновны безответственные граждане, бросающие своих питомцев на произвол судьбы. Новорожденных щенков и котят часто оставляют в подворотнях, на улицах. Это стало массовым явлением, породившим армию беспризорных четвероногих. Так, с начала года за нарушение правил содержания и выгула домашних животных нерадивых хозяев оштрафовали на общую сумму 608 тыс. тенге. В то же время местные жители продолжают жаловаться на бездействие служб отлова. По их словам, своры беспризорных собак буквально заполонили улицы сел и городов. Чаще всего они орудуют на мусорных свалках, а также возле школ, во дворах многоквартирных домов. По информации акимата области, для решения острой проблемы планируется выделить дополнительное финансирование на строительство специальных приютов, предназначенных для содержания бездомных животных. P. S. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, в ходе проводимого анализа выявлено нарушение трудового законодательства в ГКП «Ветеринарная станция по Алматинской области». В частности, за первый месяц текущего года руководством коммунальной службы не выплачена заработная плата 1 043 работникам на общую сумму 223 млн тенге. По акту прокурорского надзора долг полностью погашен, директор ветстанции оштрафован на 150 МРП, или 553 800 тенге. #Алматинская область #собаки #отлов #животные #нападения