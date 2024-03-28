Своры бродячих собак нападают на горожан и сельчан

Общество
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Асет Калымов

В Алматинской области не находит решения проблема беспризорных животных

фото из архива "КП"

В последние несколько лет в регионе резко выросло число бродячих собак, участились случаи укусов ими людей, особенно подростков. Родители боятся отправлять детей в школу: беспризорные четвероногие, сбиваясь в стаи, не просто приносят дискомфорт окружающим, но и становятся реальной угрозой общественной безопасности.

Так, в начале марта несколько свирепых псов загрызли двух овец (!) прямо в цент­ре села Енбекши Карасайского района. Находившийся рядом чабан отчаянно пытался дать отпор нападавшим, но не смог защитить животных. Как рассказали местные жители, в другой раз разъяренные собаки покусали здесь же мальчика, возвращавшегося со школы домой. Ребенка чудом удалось спасти, ему потребовалась экстренная медицинская помощь.

Однажды свора бездомных собак проникла ночью в сарай жилого дома в селе Кокозек, растерзав там шестерых баранов. По словам сельчан, одичавшие животные ничем не отличаются от волков и держат в страхе весь поселок.

Впрочем, аналогичные ситуации происходят сегодня во многих селах и район­ных центрах Алматинской области, жители которых требуют навести наконец порядок в данной сфере. Актуальную проблему регулярно обсуждают на отчетных встречах акимов и сельских сходах, однако воз и ныне там. Граждане предлагают не только строить питомники и приюты, проводить стерилизацию бродячих животных, но и кардинально ставят вопрос – разрешить их отстрел.

По данным областного управления ветеринарии, с начала года в регионе отловлено свыше 4 тыс. собак, из них около 400 возвращены владельцам. Проводятся процедуры микрочипирования и постановки бродячих животных на специальный учет. Зарегистрировано 612 случаев нападения собак на людей, в числе пострадавших 164 ребенка.

К слову, представители местных влас­тей и ветеринары считают, что в росте числа бездомных животных виновны безответственные граждане, бросающие своих питомцев на произвол судьбы. Новорож­денных щенков и котят часто оставляют в подворотнях, на улицах. Это стало массовым явлением, породившим армию беспризорных четвероногих. Так, с начала года за нарушение правил содержания и выгула домашних животных нерадивых хозяев оштрафовали на общую сумму 608 тыс. тенге.

В то же время местные жители продолжают жаловаться на бездействие служб отлова. По их словам, своры беспризорных собак буквально заполонили улицы сел и городов. Чаще всего они орудуют на мусорных свалках, а также возле школ, во дворах многоквартирных домов.

По информации акимата области, для решения острой проблемы планируется выделить дополнительное финансирование на строительство специальных прию­тов, предназначенных для содержания бездомных животных.

 

P. S. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, в ходе проводимого анализа выявлено нарушение трудового законодательства в ГКП «Ветеринарная станция по Алматинской области». В частности, за первый месяц текущего года руководством коммунальной службы не выплачена заработная плата 1 043 работникам на общую сумму 223 млн тенге. По акту прокурорского надзора долг полностью погашен, директор ветстанции оштрафован на 150 МРП, или 553 800 тенге.

#Алматинская область #собаки #отлов #животные #нападения

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