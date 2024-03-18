Связанные с историей Казахстана рукописи и документы найдены в Великобритании

История, Наука
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Дана Аменова
Корреспондент

Казахстанские и зарубежные учёные планируют провести совместные исследования этих рукописей и других трудов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Представители Национального центра рукописей и редких книг в рамках научно-исследовательской экспедиции в Великобританию посетили библиотеки, архивы и исследовательские центры Лондона, Оксфорда и Манчестера. Специалистам удалось получить копии 15 рукописей и около 500 архивных документов, связанных с историей нашей страны, сообщает Минкультинформ.

«Одной из ценных рукописей, найденных в Манчестере, является священная книга Коран, впервые переведенная на тюркский язык около X-XII вв. в эпоху Караханского государства. Тюркский перевод очень близок к языку перевода «Кутти Билик» Юсуфа Баласагуни. Книга имеет огромную ценность для тюрко-исламской культуры», - говорится в сообщении.

Другой важной обнаруженной рукописью является средневековый труд на арабском языке, написанный в библиографическом направлении.

«В «Китаб макалаат ар - Рафииъа фии усул ъилм ат-табииъа» (Высшая книга статей об основах естествознания) имеются сведения о биографии Абу Насира аль-Фараби и его рукописях. Европейский ученый-исследователь Карл Броккельман в своей работе отметил, что эта рукопись принадлежит аль-Фараби», - отмечается в сообщении.

В Бодлианской библиотеке Оксфорда казахстанских специалистов заинтересовала книга «Зейн аль-Ахбар», написанная персидским историком XI века Абу Саидом Абд-аль-Хайи-Гардизи в 1049-1053 годах. Она содержит историю персидских (доисламских) царей, Мухаммеда и халифов до 1032 года, а также историю Хорасана до 1041 года. Есть главы о науке, религиях и праздниках Индии, тюркских племен Азии, русских и греков. Отрывки этой рукописи В.В. Бартольд использовал в своих трудах «Туркестан во время монгольского нашествия» и «Отчет о поездке в Среднюю Азию в 1893-1894 годах».

Сотрудники Национального центра и зарубежные учёные планируют провести совместные исследования рукописей и других трудов.

#Великобритания #история Казахстана #рукописи

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