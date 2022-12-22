Свыше 20 тысяч кубометров снега вывезли из Астаны за ночь

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Это объем 1 800 большегрузов, отметили в акимате.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В столице продолжаются снегоочистительные работы в круглосуточном усиленном режиме. За ночь с 21 на 22 декабря из города вывезли более 1 800 грузовиков снега, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

С утра сегодня, 22 декабря, на уборку снега и наледи в столице вышли более двух тысяч дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники, в том числе самосвалов, погрузчиков, лаповых и пр.

В ночь с 21 на 22 декабря из столицы вывезено более двадцати тысяч кубометров снега, это объем 1 800 большегрузов, отметили в акимате.

Всего, по данным столичной администрации, с начала зимнего периода с улиц города собрано и вывезено свыше 749 тысяч кубометров снега, на снежные полигоны совершено 61 806 рейсов.

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