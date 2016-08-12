Фото с сайта astana.gov.kz
Свыше 3 000 человек совершили поездки по столице на экскурсионных автобусах, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт акима Астаны.
"Сейчас по городу курсируют три автобуса. Их путь начинается от развлекательного центра "Думан", затем транспорт следует к торгово-развлекательному центру "Хан шатыр", к Национальному музею РК и монументу "Байтерек", после чего возвращается к отправной точке", – говорится в сообщении.
Общая протяженность маршрута составляет около 17 км, время в пути в среднем 1 час 20 минут. В следующем году к международной выставке "ЭКСПО" планируется продлить маршрут до объектов выставки.
"Наши туристы все чаще интересуются историей появления молодой Астаны, и мы предлагаем им уникальную возможность посмотреть на строящуюся столицу иными глазами. Уникальность нашего билета заключается в том, что он действует 24 часа. То есть на билете всегда отбивается кассовым аппаратом время, и можно кататься на протяжении 24 часов ежедневно: в будние дни с 10 утра до 8 вечера, в пятницу и субботу также вечерние катания до 11 вечера, без выходных", – рассказала администратор проекта экскурсионных туров на двухэтажных автобусах ТОО "Visit Astana" Лариса Вострова.
За счет таких билетов можно сойти с автобуса, подробно ознакомиться с городскими достопримечательностями и снова сесть в экскурсионный автобус на любом из специализированных остановочных комплексов.
Гиды-экскурсоводы сопровождают гостей во время экскурсии, у них же можно приобрести билеты, а также около "Думана" и "Байтерека". В информации отмечается, что в день услугой пользуются в среднем 180 человек.
В автобусах действует система аудиогида, пассажирам выдаются наушники, с помощью которых можно прослушать рассказ на казахском, русском, английском и китайском языках. К выставке "ЭКСПО-2017" планируется добавить турецкий, немецкий, французский, испанский языки.
"Поскольку многие гости интересуются, какая же была наша столица в старые времена, мы сейчас готовим ряд фотографий о возникновении Астаны и планируем их разместить в салоне автобусов на первом этаже", – добавила Вострова.
Для удобства пассажиров автобусы скоро пополнятся фирменными пледами ярко красного и желтого цветов для комфортных прогулок по вечернему городу.