Свыше 300 млн тенге вернули за отопление жителям Темиртау

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Прокуратура Темиртау провела анализ в сфере теплоснабжения за период 2022-2023 годы и установила, что с началом этого отопительного сезона ТОО "Окжетпес-Т" проводились ремонтные работы на сетях ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау", что приводило к частым нарушениям температурного режима в домах горожан, сообщает Kazpavda.kz.

Соответственно, в таких случаях должен производиться перерасчет стоимости услуг за подачу тепла, однако монополист это не сделал, отметили в прокуратуре Карагандинской области.

"По акту надзора прокуратуры предприятием пересчитаны начисления за пользование теплоснабжением 120 тыс. жителей на сумму более 300 млн тенге для (118 362 физических лиц и 1 329 субъектов бизнеса)", - добавили в ведомстве.