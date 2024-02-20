Свыше 300 млрд тенге планируется сэкономить в результате оптимизации расходов

Экономика, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Для этого предлагается сократить проведение форумов и исследований, командировки, а также проекты и мероприятия, не имеющие первостепенного значения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ход исполнения поручений, данных премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым на совещании 9 февраля, рассмотрели на заседании правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров доложил, что в целях оптимизации бюджетных расходов проведена дополнительная ревизия для выявления непродуктивных позиций.

На основании этого предлагается: сократить текущие административные расходы госорганов (проведение форумов и исследований, командировки), пересмотреть проекты и мероприятия, не имеющие первостепенного значения (строительство административных зданий, текущие ремонты) и т.д.

В результате к оптимизации предлагается свыше 300 млрд тенге, которые будут направлены на финансирование поручений главы государства и приоритетных секторов экономики.

Нурлан Байбазаров также сообщил, что разработан проект указа президента о комплексной либерализации экономики. В нем предусмотрены системные меры по поэтапному снижению государственного вмешательства в экономические процессы.

Проект указа предусматривает три направления: развитие рыночной конкуренции, проведение эффективной приватизации и комплексной реформы квазигосударственного сектора.

Как отметил глава правительства, предлагаемые меры по оптимизации расходов республиканского бюджета поддерживаются.

- Сэкономленные финансовые средства направим на рост экономики, не разбрасываясь ими направо-налево. Эту работу необходимо продолжить и учесть результаты при формировании проекта республиканского бюджета на 2025-2027 годы, — сказал Олжас Бектенов.

Говоря о либерализации экономики, он подчеркнул, что государственное регулирование должно быть сбалансированным, направленным на обеспечение эффективного функционирования рынка и защиту интересов всех его участников.

- Необходимо создать рынок, где субъекты предпринимательства будут свободно конкурировать. Вместе с тем важно учесть национальные интересы и безопасность, — отметил премьер.

По его словам, особое внимание нужно обратить на меры по развитию рыночной конкуренции на рынках топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи и иных товарных рынках.

Олжас Бектенов также добавил, что в отношении единого платежа с фонда оплаты труда работников имеются методологические и технические вопросы.

- Министерству финансов совместно с министерствами цифровизации, труда, здравоохранения, национальной экономики необходимо пересмотреть критерии применения единого платежа, упростить механизм расчета и уплаты, расширить сферу применения, — добавил он.

#реформы #бюджет #Бектенов #экономия #либерализация

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