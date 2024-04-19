Свыше 5,8 тыс. семей получили поддержку государства

Во исполнение поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева Правительством ведется работа по оценке и возмещению ущерба гражданам, лишившимся имущества в ходе нынешнего весеннего половодья.

Фото: пресс-служба МЧС

Как сообщила пресс-служба главы Правительства, на сегодня в специально созданные региональные комиссии поступило 13 577 заявлений от жителей Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, а также областей Абай и Улытау. Так, единовременную выплату в размере 100 МРП, или 369 200 тенге, сегодня получили 5 803 семьи на общую сумму свыше 2 млрд тенге.

877 семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб на 380 млн тенге. Объем выплат за павший скот составил 38,9 млн тенге.

По состоянию на 18 апреля в пострадавших регионах обследовано 2 602 жилых дома, из них по 1 499 проведена оценка. В результате установлено, что 794 домостроения нуждаются в ремонте, а 701 дом – полностью разрушен.

В настоящее время 197 семьям выплачена компенсация на ремонт жилья в сумме 218,6 млн тенге. 33 семьи получили дома и квартиры взамен утраченного жилья.

Также начато строительство домов в Павлодарской, Карагандинской и Актюбинской областях.

Работа по оценке и возмещению ущерба продолжается. Как подчеркнул Президент РК, всем пострадавшим казахстанцам со стороны государства будет оказана всесторонняя помощь.

«Правительство не оставит никого… без соответствующей заботы. Мы компенсируем все расходы, которые вы понесли в ходе этого затопления», – сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с эвакуированными жителями Северо-Казахстанской области.

Напомним, ранее в СМИ был опубликован алгоритм действий для получения возмещения ущерба от паводков.