Свыше 7 тыс. военнослужащих готовы противостоять паводкам

При необходимости будут задействованы вертолеты и самолеты военно-транспортной авиации, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Министерство обороны по первому указанию готово выделить на борьбу с паводками 7 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники, которые находятся в постоянной готовности.

При необходимости будут задействованы вертолеты и самолеты военно-транспортной авиации, БПЛА для разведки, техника высокой проходимости, понтонные мосты, плавающие транспортеры и спецтехника для проведения дезинфекции.

С учетом опыта прошлого года оборонное ведомство заблаговременно наладило взаимодействие и организовало обмен информацией с Министерством по чрезвычайным ситуациям, местными исполнительными органами и другими службами.

В настоящее время личный состав бригад территориальной обороны Северо-Казахстанской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей уже подключились к противопаводковым мероприятиям.

В Северо-Казахстанской области с целью минимизации ущерба от возможного весеннего половодья в населенных пунктах Подгара и Тепличный бойцы войсковой части 99275 занимаются укреплением дамб. С 14 марта ими заготовлено 1500 мешков с песком.

В Западно-Казахстанской области в связи с угрозой подтопления домов в с. Таскала привлечен личный состав войсковой части 99250. Со стороны реки Деркул бойцы заготовили и уложили 300 мешков с песком.

В городе Актобе к мероприятиям подключились 140 курсантов Военного института Сил воздушной обороны и 400 солдат срочной службы войсковой части 30238. Они занимаются очисткой водоотводных каналов и арыков для обеспечения их исправной работы в условиях активного таяния снега и ожидаемых осадков. В снегоуборочных работах задействована спецтехника.

По запросу акимата Костанайской области военнослужащие войсковой части 99260 направлены в г. Аркалык, где есть угроза подтопления домов.

Оборонное ведомство уже определило алгоритмы переброски и размещения личного состава и техники в зоны повышенного риска. В случае ухудшения обстановки дополнительно будут выделены 1000 бойцов, 130 единиц техники и противопаводковые габионы для укрепления берегов рек.