Свыше двух тыс гектаров земель обеспечат водой новые скважины на юге Казахстана

Фото: пресс-служба министерства

В Жамбылской области продолжается модернизация водохозяйственной инфраструктуры. В Меркенском районе завершаются работы по восстановлению 46 водозаборных скважин.

Полностью восстановлены и введены в эксплуатацию 13 скважин в Ойталском сельском округе и 27 скважин в Андас-Батырском. Испытания оставшихся шести объектов планируется завершить до конца месяца. После запуска скважины будут обеспечивать водой около 2,7 тысячи гектаров орошаемых земель.

«Для обеспечения стабильного водоснабжения орошаемых площадей Жамбылской области и более эффективного использования водных ресурсов, в регионе реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Теперь необходимо обеспечить качественное и своевременное выполнение всех проводимых работ. Наше министерство держит данный вопрос на особом контроле», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В Шуском районе министр ознакомился с реконструкцией Левобережного и Правобережного магистральных каналов общей протяженностью более 88 километров. После завершения работ подача воды улучшится на 18,1 тысячи гектаров орошаемых земель. Завершить реконструкцию планируется до конца 2027 года.

Кроме того, в районе продолжается реконструкция канала К-1. В Кордайском районе обновляют 18-километровый канал «Благовещенский». Работы на объекте идут по графику и должны завершиться до конца года.