С января ярмарки выходного дня в Алматы посетили свыше 550 000 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Формат уличной торговли, который организуется при участии городской власти, оценили не только покупатели, но и продавцы – каждую субботу и воскресенье на временные торговые площадки в разных районах города собираются до 320 сельхозпроизводителей и фермеров Алматы и Алматинской области.

Ассортимент продукции, которую они выставляют на реализацию, превышает 1 000 наименований. Это практически полный ассортимент продовольственных товаров отечественного производства: овощи, фрукты, мясо, молочная продукция, бакалея, яйца, колбасы, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Главное преимущество ярмарочной торговли – социальная ориентированность. Продукция поступает на прилавки напрямую от фермеров и перерабатывающих предприятий, минуя посредников, а фиксированная стоимость аренды относительно невысока – это позволяет удерживать доступные цены.

Кроме того, организатор уличной торговли в выходные квазигосударственная СПК «Алматы» обеспечивает продажу социально значимых продуктов, цены на которые регулируются и бывают обычно ниже рыночных.

Проводить ярмарки выходного дня в Алматы начали с 2019 года, которые организуются на открытых пространствах в микрорайонах, на пересечениях дорожных магистралей, пешеходных улицах, других доступных площадках. Этим летом они обустраиваются в конце каждой недели в пяти районах мегаполиса.