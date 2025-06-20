Свыше полумиллиона алматинцев посетили ярмарки выходного дня с начала года

Сельское хозяйство
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Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

С января ярмарки выходного дня в Алматы посетили свыше 550 000 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Формат уличной торговли, который организуется при участии городской власти, оценили не только покупатели, но и продавцы – каждую субботу и воскресенье на временные торговые площадки в разных районах города собираются до 320 сельхозпроизводителей и фермеров Алматы и Алматинской области.

Ассортимент продукции, которую они выставляют на реализацию, превышает 1 000 наименований. Это практически полный ассортимент продовольственных товаров отечественного производства: овощи, фрукты, мясо, молочная продукция, бакалея, яйца, колбасы, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Главное преимущество ярмарочной торговли – социальная ориентированность. Продукция поступает на прилавки напрямую от фермеров и перерабатывающих предприятий, минуя посредников, а фиксированная стоимость аренды относительно невысока – это позволяет удерживать доступные цены.

Кроме того, организатор уличной торговли в выходные квазигосударственная СПК «Алматы» обеспечивает продажу социально значимых продуктов, цены на которые регулируются и бывают обычно ниже рыночных.

Проводить ярмарки выходного дня в Алматы начали с 2019 года, которые организуются на открытых пространствах в микрорайонах, на пересечениях дорожных магистралей, пешеходных улицах, других доступных площадках. Этим летом они обустраиваются в конце каждой недели в пяти районах мегаполиса.

 

#Алматы #выходные #сельхозярмарка

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