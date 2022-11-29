Сын своей земли

Благотворительный вклад главы фермерского хозяйства «Алға» был оценен в ходе республиканского конкурса «Жомарт жүрек» («Щедрое сердце»), назвавшего Сагындыка Ибраева в числе победителей. Патриот своей малой родины считает, что в его отношении к родному селу нет ничего особенного: так должен поступать любой казахстанец, в особеннос­ти выросший в сельской местности.

Биография этого человека складывалась, как и у многих его земляков. Родился в многодетной семье, в которой кроме него росло два брата и шесть сестер.

Отец Абдрахман Ибраев работал в совхозе животноводом, затем – лесником. Мать – Салима – всю жизнь трудилась дояркой на совхозной ферме. В укладе небольшого аула большое место занимала забота о домашнем подворье. Возложена она была на детей, поэтому и росли они привычными к простому сельскому труду. Закалка, полученная в детстве, очень пригодилась им во взрослой жизни.

Сагындык как самый старший, окончив школу, пришел работать в совхоз простым разнорабочим. Затем была служба в армии, а потом уволенному в запас воину предложили отучиться на образовательных курсах по подготовке школьных преподавателей военного дела, на что тот согласился и вскоре стал военруком в родной школе.

Через несколько лет занял место отца, который вышел на заслуженный отдых с долж­ности лесника. На поприще лесоохраны

Сагындык Ибраев дослужился до заместителя директора районного лесхоза.

В общем, в плане продвижения по карьерной лестнице все у него складывалось благополучно, однако в 2014 году в возрасте сорока лет вчерашний военрук и лесник решил круто изменить свою жизнь и заняться фермерством.

Открыл крестьянское хозяйство «Алға» и стал день за днем вкладывать в него свой труд. Основой нового дела стало небольшое стадо крупного рогатого скота и овец, принадлежащее семье.

Результаты не заставили себя долго ждать: хозяйство окрепло и вошло в чис­ло ведущих в Аккольском районе. В настоящее время продукцией крестьянского хозяйства является мясо, которое поставляется на местный рынок и в столицу. В летние месяцы в столицу также привозят кумыс.

Кроме того, хозяйство занимается выращиванием зерновых, правда, делать это приходится на арендованных площадях, поскольку своей земли у КХ «Алға» до сего времени нет.

Круговорот дел, в котором пребывает уже много лет фермер, не заслоняет для него причастность к жизни родного села. Можно сказать, что первое неотделимо от второго.

В зимние буранные месяцы «Алға» занимается в селе расчисткой дорог. А когда наступает весна и приходит праздник Наурыз, алгинцы ставят юрты, разжигают огонь под казанами с наурыз-коже для угощения и устраивают большой праздник сельчанам и гостям. В День Победы 9 Мая также проводятся масштабные праздничные торжества.

По осени жителям Амангельды отпускаются по сниженным ценам фураж и зерноотходы. Материальная помощь оказывается семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Все без исключения ученики местной школы получают подарки к Новому году...

– В этом селе жили мои предки, здесь же я родился и вырос. Поэтому считаю себя ответственным за судьбу своей малой Родины, – говорит Сагындык Абдрахманович. – Не только за село, но и за людей, которые в нем проживают.

Как и всякий подлинный патриот, руководитель КХ «Алға» не любит афишировать свою помощь и поддержку, поскольку убежден: благотворительность должна быть вполне естественным, не требующим наград занятием. Однако награда все же нашла героя, и вполне справедливо. Она и вдохновляет и обязывает множить благие дела.