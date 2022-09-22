Сырец в цене

Столь высокая закупочная цена радует. Ее размер напрямую зависит от стоимости хлопка-волокна на мировом рынке и устанавли­вается в соответствии с Котлук-индексом Ливерпульской хлопковой биржи. В прошлом году за тонну сырца хлопкоробы получали в среднем 320 тыс. тенге.

В нынешнем году посевная площадь хлопчатника в облас­ти составила 126,3 тыс. га. Это 15% от общей посевной площади региона. Первыми сбор белых коробочек начали хлопкоробы Жетысайского и Мактааральского районов, на долю которых приходится более двух третей посевов хлопкового клина области.

В Жетысайском районе нынче под хлопчатник отведено 49,5 тыс. га. Суеверные хлопководы заметно осторожничают, говоря, что урожай выдался неплохой.

– Мы засеяли хлопком около 50 гектаров, – рассказывает глава фермерского хозяйства Бакдаулет Акын. – Сорт хлопчатника – «султан». Сейчас получаем от 20 до 25 центнеров с гектара. Пока это только первый сбор, потом на это поле снова вернемся, когда раскроются оставшиеся коробочки. На втором участке уже сейчас видно, что урожайность повыше – под 30 центнеров с гектара будет. Там тоже провели дефолиацию полей. Собираем комбайном, эффективно получается – быстро, легко. Потом ручной труд понадобится при уборке по второму кругу.

Хлопкороб Бакдаулет Акын считает, что залог хорошего урожая – в отсутствии проблем с водой. По его словам, земледельцам минувшим летом удалось избежать прошлогодней засухи и маловодья, из-за которых посевы во многих местах оказались угнетенными. В прошлом году в районе было собрано в среднем 25 центнеров хлопка с гектара.

– В этом году с поливом было намного легче, что сразу же сказалось на урожайности, – говорит Бакдаулет Акын. – Поливная вода на поля поступала по межгосударственному магистральному каналу «Достык» и из Шардаринского водохранилища. Из него качали воду насосом, дополнительно добавляя в хвостовую часть «Достыка» до пяти кубометров воды в секунду.

Ежедневно на поля Жетысайского района выходят 36 бригад, около 1 000 сборщиков. Также задействовано порядка 50 хлопкоуборочных комбайнов. В день они собирают от 50 до 100 тонн хлопка-сырца. А вообще здесь готово более 200 комбайнов, большая часть из них еще ждет своего часа. Те посевы, которые поливали повторно на исходе августа, еще не готовы для сбора урожая.

Через неделю в страду включатся все хозяйства, и начнется массовый сбор хлопчатника. Но уже по первым сборам специалис­ты делают прогноз, предполагая, что валовой сбор в целом по области составит 333,4 тыс. тонн, а средняя урожайность будет не ниже 27,3 центнера с гектара.

Главный специалист отдела сельского хозяйства и земельных отношений Жетысайского района Тургуат Тургумбаев считает, что старт уборочной оказался вполне успешным. Высокая закупочная цена служит отличной мотивацией для земледельцев, старающихся максимально быстро, до непогоды собрать урожай, чтобы получить максимальную выгоду, ведь даже небольшой дождь может негативно сказаться на качестве сырца, снизив сортность волокна, а значит и прибыль.

– Сумеем ли собрать все быст­ро и без потерь, зависит и от погоды: будут стоять погожие дни – мобилизуем все средства, – уверенно добавляет Тургуат Тургумбаев. – В последние годы все земледельцы в основном делают упор на машинный сбор, хотя без ручного тоже не обойтись.

В целом по Туркестанской области функционируют 209 прием­ных пунктов и 18 хлопкоперерабатывающих заводов. На осенние уборочные работы государством выделено 48 тыс. тонн ГСМ и минеральные удобрения, стоимость которых наполовину дешевле благодаря выделяемым субсидиям. Из госбюджета на эти цели выделено 6 млрд тенге, значительная часть этой суммы в виде поддержки досталась хлопкоробам.