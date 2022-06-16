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Сенат , Энергетика
"Сжигаем миллиарды кубометров ежегодно": нерациональным использованием газа возмущен глава Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев призвал Министерство энергетики вместо наращивания поставок газа из-за рубежа использовать собственные ресурсы для обеспечения «голубым топливом» граждан и предпринимателей, сообщает Kazpravda.kz.

«У нас есть свои внутренние источники - попутный газ. Все эти годы весь газ в Казахстане или сжигался, или закачивался в пласты. Незначительная часть экспортировалась. По нашим данным, компании на «Карачаганаке», «Тенгизе» и «Кашагане» за
прошлый год около 40% добытого газа снова закачали в пласты», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что газ закачивается в пласты для поддержания нужного давления, и это необходимый технологический
процесс. Однако во многих странах давно используются более современные методы для решения этого вопроса.

«По оценкам, в прошлом году было сожжено 1,5 млрд кубометров. Если бы мы строили в прошедшие годы газоперерабатывающие заводы по производству потребительского газа, мы были бы им уже обеспечены», - сказал Маулен Ашимбаев.

По его словам, Казахстану нужно использовать возможности импорта газа у соседей. Однако в стратегической перспективе важно
перерабатывать свой попутный газ и строить перерабатывающие заводы.

«Мы должны рационально относиться к попутному газу и использовать его для потребностей нашей экономики и потребителей. Газ – относительно чистый вид топлива, в нем нуждаются и потребители, и бизнес. Если газ будет подведен к каждой области, то это и будет энергетическая основа диверсификации», - подчеркнул спикер.

Он отметил, что министерству нужно поработать в этом направлении, а сенаторы, в свою очередь, готовы внести необходимые поправки в законодательство.

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