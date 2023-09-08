Так бойко скажу, что язык обожгу! Свежий выпуск 8 сентября 2023 г. 6:00 1 Наталья Денисова В Кызылорде в областном Доме дружбы прошел фестиваль «Тіл – татулық тірегі». фото АНК области В фестивале приняли участие знатоки казахского языка, несущие свои знания в массы, активисты этнокультурных центров, общественники, руководители и члены клубов и объединений по интересам. Руководитель аппарата акима Кызылординской области Шахмардан Байманов приветствовал делегатов фестиваля, отметив важность для общества и страны в целом развития государственного языка. Также он вручил награды гражданам, внесшим значительный вклад в реализацию языковой политики в регионе. Благодарственным письмом Министерства науки и высшего образования награждены активист организации «Ассамблея жастары» при АНК, член славянского этнокультурного объединения Никита Мясцов и руководитель клубов «Абай қазынасына саяхат» и «Мәміле» Елена Пак. Как лучшее этнокультурное объединение награжден грамотой областной филиал Ассоциации корейцев Казахстана. – Конечно, очень приятно, что на уровне министерства оценили нашу постоянную и неустанную культурную, общественную работу, – говорит заместитель руководителя областного филиала Ассоциации корейцев Казахстана Денис Пак. – Корейская диаспора нашей области всегда была дружной и дружелюбной, мы за время ее существования провели десятки ярких мероприятий для жителей области и гостей региона. И сами с удовольствием участвуем в фестивалях, конкурсах, концертах на уровне области и республики. #АНК #Кызылорда #фестиваль #день языка