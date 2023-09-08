Так бойко скажу, что язык обожгу!

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Наталья Денисова

В Кызылорде в областном Доме дружбы прошел фестиваль «Тіл – татулық тірегі».

фото АНК области

В фестивале приняли участие знатоки казахского языка, несущие свои знания в массы, активисты этнокультурных центров, общественники, руководители и члены клубов и объединений по интересам.

Руководитель аппарата акима Кызылординской области Шахмардан Байманов приветствовал делегатов фестиваля, отметив важность для общества и страны в целом развития государственного языка. Также он вручил награды гражданам, внесшим значительный вклад в реализацию языковой политики в регионе.

Благодарственным письмом Министерства науки и высшего образования награждены активист организации «Ассамб­лея жас­тары» при АНК, член славянского этнокультурного объединения Никита Мясцов и руководитель клубов «Абай қазынасына саяхат» и «Мәміле» Елена Пак.

Как лучшее этнокультурное объединение награжден грамотой областной филиал Ассоциации корейцев Казахстана.

– Конечно, очень приятно, что на уровне министерства оценили нашу постоянную и неустанную культурную, общественную работу, – говорит заместитель руководителя областного филиала Ассоциации корейцев Казахстана Денис Пак. – Корейская диаспора нашей области всегда была дружной и дружелюбной, мы за время ее существования провели десятки ярких мероприятий для жителей области и гостей регио­на. И сами с удовольствием участ­вуем в фестивалях, конкурсах, концертах на уровне области и республики.

#АНК #Кызылорда #фестиваль #день языка

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