Жительница Актау Полина Бектемирова работает на нефтяных танкерах и с большой ответственностью подходит к работе по определению курса гигантского судна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций

Фото: ЦОК Мангистауской области

Отец Полины Бектемировой служил в пограничном флоте. Он окончил его в звании капитана третьего ранга и стал командиром корабля.

По словам Полины, у капитанов есть несколько помощников, у каждого из которых свои обязанности.

Полина Бектемирова, будучи вторым помощником, отвечает за навигацию. Она формирует курс движения из точки А в точку Б. Следит за работой приборов, за исправностью всех устройств. Она получает все предупреждения и своевременно доносит информацию капитану.

— Работа помощника капитана начинается в полночь. В порту вместе с третьим помощником мы помогаем старшему помощнику выполнять грузовые операции. Необходимо управлять турбинами и насосами. Нужно также следить за устойчивостью и поддерживать порядок, - пояснила девушка.

Полина начала свою карьеру третьим помощником капитана в «Казмортрансфлоте».