Жительница Актау Полина Бектемирова работает на нефтяных танкерах и с большой ответственностью подходит к работе по определению курса гигантского судна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций
Отец Полины Бектемировой служил в пограничном флоте. Он окончил его в звании капитана третьего ранга и стал командиром корабля.
По словам Полины, у капитанов есть несколько помощников, у каждого из которых свои обязанности.
Полина Бектемирова, будучи вторым помощником, отвечает за навигацию. Она формирует курс движения из точки А в точку Б. Следит за работой приборов, за исправностью всех устройств. Она получает все предупреждения и своевременно доносит информацию капитану.
— Работа помощника капитана начинается в полночь. В порту вместе с третьим помощником мы помогаем старшему помощнику выполнять грузовые операции. Необходимо управлять турбинами и насосами. Нужно также следить за устойчивостью и поддерживать порядок, - пояснила девушка.
Полина начала свою карьеру третьим помощником капитана в «Казмортрансфлоте».
- Перешла на эту должность в 2022 году и отработала всего одну смену, то есть 4 месяца. Потом появилась возможность перейти в Columbia Shipmanagement. В настоящее время я работаю в этой компании. Columbia Shipmanagement — международная компания со штаб-квартирой на Кипре, но с офисами в Сингапуре, Латвии и других странах. Флот компании состоит из различных видов морских судов, а я работаю на нефтяных танкерах, — рассказала Полина Бектемирова.