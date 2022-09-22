Общество Таких площадок нам не нужно! 22 сентября 2022 г. 0:30 Серик Кабдулов В Атырау стартовал проект по благоустройству 100 дворов, который решит проблему ветхих детских площадок города. На его реализацию из бюджета выделен один миллиард тенге. На сегодня же состояние имеющихся детских площадок не выдерживает никакой критики. Жалобы родителей и самих детишек звучат уже не первый год. Большинство детских площадок Атырау не благоустроено, не пригодно для игр и даже представлеют опасность для маленьких горожан. Почти везде – проржавевшие металлические элементы, торчащая арматура, мусор, грязь, отсутствуют ограждения. И такая ситуация наблюдается по всему городу. К примеру, в одном из жилых микрорайонов «Нурсая» сломаны не только детская горка, но и качели, а лестницы давно заржавели. По словам местных жителей, на территории площадки в дождливые дни образуются лужи, которые не высыхают по несколько дней. – Детская площадка вроде бы есть, но дети на ней играть не хотят, да и мы сами боимся пускать их туда. Многим родителям приходится вести малышей в чужие дворы, где обстановка чуть получше. Эти горки уже изжили себя. Площадка была сдана в 2012 году, и за это время никаких ремонтных работ не проводилось, – говорит жительница микрорайона Алия Мукаш. А в некоторых жилых кварталах детская площадка находится рядом с мусорными баками. При малейшем ветре по ней разлетается весь мусор. Более того, игровая зона окружена тепловыми трубами, которые иногда прорывает. Жители жалуются и на то, что рядом протекает канал, от которого идет неприятный запах. – Детскую площадку установили рядом с каналом, который опасен для жизни наших детей. К тому же тут невозможно находиться длительное время, от него постоянно идет жуткий запах, – жалуется мама двоих детей Лаура Ашимова. На отсутствие игровых площадок жалуются и жители пригородных микрорайонов. – Детям негде проводить свой досуг, они играют на автомобильных дорогах. Хотя у нас есть очень много свободных территорий, где можно построить современные детские площадки, – делится проживающая в пригороде Кулянда Орынбасарова. Между тем, по информации городского акимата, в областном центре установлена 221 детская площадка. Все они были введены в эксплуатацию с 2010 по 2017 годы. – Площадки, которые были сданы 5–10 лет назад, действительно находятся в аварийном состоянии. До 2020 года на их содержание из местного бюджета ежегодно выделялось около 16 миллионов тенге. На эти деньги проводились ремонтные работы 221 игровой и 33 спортивных площадок. Но в этом году стартовал проект по благоустройству 100 дворов, который решит проблему ветхих детских площадок в городе. Уже были объявлены открытые электронные конкурсы госзакупок по шести проектам. По итогам победителями признаны ТОО «Атырау Транспорт» и ТОО «Риголит». Работы по благоустройству дворов начались, – рассказал главный специалист производственно-технического сектора городского ЖКХ Эльдар Камидоллаев. Таким образом, до конца года планируется построить 100 новых детских площадок. А на следующий год будет подготовлен проект благоустройства еще 100 дворов. Он предусматривает озеленение, расширение дорог и тротуаров, обустройство парковок, установку декоративных ограждений и ночных фонарей, детских игровых площадок, полей для мини-футбола, территорий под мусорные контейнеры. Напомним, что в Казахстане ужесточены требования к детским игровым площадкам. Техрегламент вступил в силу в 2019 году. Под его действие попадают ударопоглощающее покрытие, горки, качели, карусели, лабиринты, песочницы, а также детские игровые комплексы, которые устанавливают во дворах жилых застроек. Также с начала этого года детские игровые площадки должны сопровождаться сертификатами и декларациями, техническим паспортом. При этом все используемые материалы должны быть безопасны для здоровья человека, а конструкция – соответствовать возрастной группе и обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость. Пред. След. Пред. След.