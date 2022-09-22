Таких площадок нам не нужно!

В Атырау стартовал проект по благоустройству 100 дворов, который решит проблему ветхих детских площадок города. На его реализацию из бюджета выделен один миллиард тенге.

На сегодня же состояние имею­щихся детских площадок не выдерживает никакой критики. Жалобы родителей и самих детишек звучат уже не первый год.

Большинство детских площадок Атырау не благоустроено, не пригодно для игр и даже представлеют опасность для маленьких горожан. Почти везде – проржавевшие металлические элементы, торчащая арматура, мусор, грязь, отсутствуют ограждения.

И такая ситуация наблюдается по всему городу. К примеру, в одном из жилых микрорайонов «Нурсая» сломаны не только детская горка, но и качели, а лестницы давно заржавели. По словам местных жителей, на территории площадки в дождливые дни образуются лужи, которые не высыхают по несколько дней.

– Детская площадка вроде бы есть, но дети на ней играть не хотят, да и мы сами боимся пус­кать их туда. Многим родителям приходится вести малышей в чужие дворы, где обстановка чуть получше. Эти горки уже изжили себя. Площадка была сдана в 2012 году, и за это время никаких ремонтных работ не проводилось, – говорит жительница микрорайона Алия Мукаш.

А в некоторых жилых кварталах детская площадка находится рядом с мусорными баками. При малейшем ветре по ней разлетается весь мусор. Более того, игровая зона окружена тепловыми трубами, которые иногда прорывает. Жители жалуются и на то, что рядом протекает канал, от которого идет неприятный запах.

– Детскую площадку установили рядом с каналом, который опасен для жизни наших детей. К тому же тут невозможно находиться длительное время, от него постоянно идет жуткий запах, – жалуется мама двоих детей Лаура Ашимова.

На отсутствие игровых площадок жалуются и жители пригородных микрорайонов.

– Детям негде проводить свой досуг, они играют на автомобильных дорогах. Хотя у нас есть очень много свободных территорий, где можно построить современные детские площадки, – делится проживающая в пригороде Кулянда Орынбасарова.

Между тем, по информации городского акимата, в областном центре установлена 221 детская площадка. Все они были введены в эксплуатацию с 2010 по 2017 годы.

– Площадки, которые были сданы 5–10 лет назад, действительно находятся в аварийном состоянии. До 2020 года на их содержание из местного бюджета ежегодно выделялось около 16 миллионов тенге. На эти деньги проводились ремонт­ные работы 221 игровой и 33 спортивных площадок. Но в этом году стартовал проект по благоустройству 100 дворов, который решит проб­лему ветхих детских площадок в городе. Уже были объявлены открытые электронные конкурсы госзакупок по шести проектам. По итогам победителями признаны ТОО «Атырау Транспорт» и ТОО «Риголит». Работы по благоустройству дворов начались, – рассказал главный специалист производственно-технического сектора городского ЖКХ Эльдар Камидоллаев.

Таким образом, до конца года планируется построить 100 новых детских площадок. А на следующий год будет подготовлен проект благоустройства еще 100 дворов. Он предусматривает озеленение, расширение дорог и тротуаров, обустройство парковок, установку декоративных ограждений и ночных фонарей, детских игровых площадок, полей для мини-футбола, территорий под мусорные контейнеры.

Напомним, что в Казахстане ужесточены требования к детским игровым площадкам. Техрегламент вступил в силу в 2019 году. Под его действие попадают ударопоглощающее покрытие, горки, качели, карусели, лабиринты, песочницы, а также детские игровые комплексы, которые устанавливают во дворах жилых застроек. Также с начала этого года детские игровые площадки должны сопровождаться сертификатами и декларация­ми, техническим паспортом. При этом все используемые материалы должны быть безопас­ны для здоровья человека, а конструкция – соответствовать возрастной группе и обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость.