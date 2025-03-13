Таксисты работают без отдыха: сенатор озвучил причины высокой аварийности на дорогах

Сенат,Транспорт,Автодороги
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Дана Аменова
корреспондент

По данным Генпрокуратуры, 96% ДТП происходят из-за нарушений ПДД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Аварий на дорогах в прошлом году произошло почти в два раза больше, чем годом ранее. При этом количество раненных детей с 4 тысяч выросло до 10 тысяч. Неутешительную статистику озвучил в своем депутатском запросе Марат Кожаев, сообщает Kazpravda.kz 

Сенатор рассказал, что одной из причин высокой аварийности является низкий уровень подготовки водителей. По данным Генпрокуратуры, 96% ДТП происходят из-за нарушений ПДД.

Многие выпускники автошкол не получают качественного обучения, а некоторые водители получают удостоверения незаконным путем.

В таксомоторной сфере наблюдаются серьезные нарушения – водители такси работают без отдыха и не проходят обязательные медосмотры, что приводит к трагедиям.

«Необходимо принять меры по совершенствованию системы подготовки и аттестации водителей, включая введение государственного контроля за учебными организациями по подготовке водителей, пересмотру порядка сдачи экзаменов и получению водительского удостоверения. Также важно ускорить строительство объездных дорог, обеспечить освещение и пешеходные переходы в населенных пунктах, разработать единую цифровую систему учета аварийности и внедрить современные дорожные стандарты», – подчеркнул сенатор Марат Кожаев.

Также он добавил, что в целях усиления контроля за нарушителями ПДД предлагается расширить использование скрытого патрулирования, автоматическую фиксацию нарушений и ввести обязательное направление на пересдачу экзамена по ПДД для водителей с систематическими нарушениями. 

Ранее в Минэкономики пояснили, что в новом пакете поправок к проекту Налогового кодекса, представленного на рассмотрение в Мажилис, для таксистов будет предусмотрен льготный режим налогообложения. 

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