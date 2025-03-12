В Минэкономики рассказали, сколько налогов будут платить таксисты

Налоги,Транспорт
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Дана Аменова
корреспондент

Снижение порога с обязательством по уплате НДС коснется только 6% налогоплательщиков в стране, сообщает Kazpravda.kz

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В ведомстве пояснили, что в новом пакете поправок к проекту Налогового кодекса, представленного на рассмотрение в Мажилис Парламента 20 февраля 2025 года, для самих таксистов предусмотрен льготный режим налогообложения. 

«Этот режим будет применяться без уплаты налогов: НДС и другие налоги не возникают, ставка ИПН обнулена. Они будут уплачивать единый платеж в 4%, который включает только пенсионные взносы, соцотчисления и медстрахование. Можно пользоваться этим режимом без регистрации ИП. Поэтому для самих таксистов нагрузка не увеличится», – говорится в официальном сообщении.

Там же добавили, что таксисты могут работать напрямую с оператором интернет-платформы (Яндекс и т.д.) без посредничества таксопарков.

Кроме того, по данным КГД МФ РК, по итогам 2024 года по виду деятельности «такси», в том числе по предоставлению в аренду, порядка 15 тыс. налогоплательщиков применяют режим упрощенной декларации, из них только 924 лица превышают порог 15 млн тенге. То есть снижение порога с обязательством по уплате НДС коснется только 6% из них. Это те крупные таксопарки, которые должны платить НДС.

Что касается оператора интернет-платформы, то он является плательщиком НДС. При этом стоит отметить, что цены на рынке услуг такси формируются на основе рыночных отношений, в зависимости от конкуренции, спроса и предложений.

#налоги #такси #НДС #Минэкономики

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