Талантливы во всем!

Выставка «Дарындар әлемі» («Мир талантов»), организованная педагогами дополнительного образования, собрала более 150 творческих работ. Их авторами стали около 40 воспитанников кружков, действующих при учебном заведении.

Так, внимание посетителей привлекают работы кружка аэрокосмического моделирования, которым руководит Виталий Корчагин. Мальчики представили около 30 моделей летательных аппаратов, включая самолеты и ракеты.

– Все эти макеты сделаны из бумаги и картона в соответствии с реальными размерами, пропорционально уменьшенными в масштабе. Считаю, что они стали настоя­щим украшением выставки, – говорит педагог дополнительного образования НИШ Индира Губашева. – Львиная доля экспозиции – произведения, выполненные маслом, акрилом, гуашью, акварелью, простым карандашом, гелевой ручкой. Есть образцы с росписью по коже, изделия из глины.

Посетители выставки увидели портреты, пейзажи, натюрморты, картины с историческими сюжетами, которые написаны как по строгим канонам реализма, так и вне его правил. Что касается керамики, то здесь более 35 ее образцов, в основном сувениры, стилизации юрты, различных животных и птиц, а также тарелки с орнаментами, кувшины, свистульки, подсвечники в форме дракона.

Выставку посетили известные художники и ремесленники области – Казым Аманкосов, Рахат Сапаралиева, Владимир Худяков, руководители художественных студий. Специалисты отметили работы Анель Баймуратовой, Инобат Амантай, Адилета Даулети, Сании Кайнаркызы, Арай Кеншилик, Далилы Сейдин и других ребят.

– Надо сказать, что название выставки – «Дарындар әлемі» – соответствует действительности. Когда я собиралась сюда, то не ожидала увидеть столько интересных работ и была приятно удивлена, – говорит член творческой группы «Арт-Тараз» Раиса Нау­менко. – Есть очень зрелые произведения. Безусловно, в этом большая заслуга нас­тавников. Запомнился и интерактив, когда буквально на глазах одна из учениц, глядя на фотографию живописца Абылхана Кастеева и водя пальцем по бархатной обшивке стен зала, изобразила ее копию. Настоящий талант! Должна признаться, на меня это произ­вело огромное впечатление.