В Актобе речная вода затопила улицу

Последствия ликвидируют 1 тыс. человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: скриншот с видео

Сегодня утром в результате скопления льда и повышения уровня воды в реке Саздинка в Актобе произошел перелив через автомобильный мост по ул. У.Сеитова, на проезжую часть ул. М.Маметовой в районе торгового дома Керуен сити.



По данным МЧС, ведутся работы по перекрытию направления воды на улицу.



Задействовано порядка 1000 сотрудников и около 200 единиц техники ДЧС, акимата, полиции, Национальной гвардии, воинских частей.