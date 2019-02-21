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​Там, где есть профсоюзы, нет «серых» схем
Вадим Макаров

– Бакытжан Жарылкасынович, какова реальная численность состава ФПРК?

– Федерация профсоюзов РК – самая мощная общественная организация, объединяющая порядка двух миллионов членов профсоюзов. В состав ФПРК входят 22 отраслевых профсоюза, 16 территориальных объединений и более 18 тысяч первичных профсоюзных организаций. Профсоюзы – это объединения людей, изначально стремящихся к самоорганизации.

В минувшем году основным направлением в деятельности стало усиление роли первичных профсоюзных организаций, наладка связей непосредственно с трудовыми коллективами на местах, которые аккумулируют весь спектр вопросов рабочего класса и профсоюзного движения. Это и есть основная, незаметная и будничная работа. В течение 2018 года проведены Форумы первичных профсоюзных организаций в Костанае, Астане, Шымкенте, Павлодаре, Таразе, в курортной зоне Алаколь, в Мерке, с участием более 2 тысяч представителей. Первичная профсоюзная организация – главное звено профсоюза. В 2018 году создано 470 первичных профсоюзных организаций, это плюс почти 35 тысяч человек.

– В минувшем году Вы сделали заявление, что стремитесь к нулевому травматизму труда. Что конкретно сделано для достижения этой задачи?

– Действительно, безопас­ность трудящихся – одна из приоритетных задач профсоюз­ных организаций. Минувший год мы объявили Годом безопас­ности и охраны труда. Сделано немало. Во всех регионах по инициативе профсоюзов осуществляются мероприятия по программе «Безопасный труд». Совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и Конфедерацией работодателей Казахстана стартовала республиканская акция «Вместе повысим культуру профилактики в сфере охраны труда» на 2018–2019 годы. Действуют 12 855 производственных советов по безопас­ности и охране труда (из них 94,3% создано по инициативе проф­союзов).

Совместно с партией «Нұр Отан» проведен республиканский конкурс «Лучший технический инспектор по охране труда Федерации профсоюзов Республики Казахстан», где отмечен труд 39 лучших техничес­ких инспекторов в стране. Победителям вручены денежные премии по 300 тысяч тенге. В результате совместной работы ФПРК с социальными партнерами в 2018 году по сравнению с 2017 годом отмечается снижение количества пострадавших на 6,6% (с 1 678 до 1 568), в том числе со смертельным исходом – на 11,5% (с 244 до 216). Но нес­частных случаев на производстве, в том числе со смертью, избежать не удается. Поэтому так важна объек­тивность их расследования и профилактическая работа. Мы должны проанализировать каждый несчастный случай и задать себе вопрос: все ли сделали мы, чтобы предотвратить эти трагедии?

Также надо активизировать работу по созданию производственных советов на предприятиях реального сектора, где создано всего 1 233 таких совета, или 13% от общего количества крупных и средних предприятий Казах­стана. Свою роль в этом вопросе должны сыграть отраслевые, региональные трехсторонние комиссии по социальному парт­нерству.

– Вы говорили об «Атамекене» и партии «Нұр Отан». Но это ведь аффилированные с государством проекты, а проф­союзы должны быть независимыми?

– Это наши социальные парт­неры, обладающие ресурсом для достижения профсоюзных задач. Работать необходимо со всеми, и чем больше структур и людей будет вовлечено в процесс, тем большему количеству людей мы поможем. В начале 2018 года в целях предупреждения трудовых конфликтов был подписан План (алгоритм) совместных действий с Министерством труда и НПП «Атамекен», что предусматривает пошаговый механизм осуществления мониторинга социальной напряженности в регионах. Федерация профсою­зов совместно с социальными партнерами на ранней стадии локализовала трудовые конф­ликты на Тобольской станции пути (Костанайская область), в компании OilServicesCompany (Мангистауская область) – это самый значимый показатель эффективности работы.

Такая системная работа пов­лияла на снижение количества коллективных трудовых споров: в 2018 году по сравнению с 2017 годом – в 2,5 раза (с 5 до 2). В целом за последние 5 лет чис­ло трудовых конфликтов снизилось в 14 раз (с 28 до 2). Для разрешения индивидуальных трудовых споров в досудебном порядке впервые между Верховным судом и Федерацией проф­союзов подписан Меморандум о сотрудничестве. Совместно на базе всех территориальных объединений профсоюзов соз­дано 17 центров примирения «Татуласу орталығы».

– Можно подробнее об этих центрах?

– Начиная с марта 2018 года с привлечением профессиональных медиаторов, адвокатов, профсоюз­ных специалистов в центрах «Татуласу орталығы» проведено 2 140 медиативных процедур, из них 980 по трудовым спорам, разрешенным положительно, в рамках 872 медиативных сог­лашений и 108 проведенных переговоров.

Сформирован пул профес­сиональных медиаторов от профсоюзов, планируется организация системного обучения действующих медиаторов в проф­организациях. Мы заключили Генеральное соглашение на 2018–2020 годы, 20 отраслевых и 16 региональных.

– Важным инструментом для эффективной защиты трудовых прав и интересов работников в рамках социального парт­нерства стал коллективный договор. Как с этим обстоят дела в ФПРК?

– В 2018 году увеличилось количество действующих колдоговоров в республике по сравнению с 2017 годом – на 16,1% (с 77 750 до 92 645), с 2016 года – на 24,3% (в 2016 году – 70 142).

В качестве позитивного примера можно отметить комплексную работу по заключению колдоговоров ТОП «Профсоюзный центр г. Алматы». За период с ноября по декабрь 2018 года на предприя­тиях города заключено более 7 тысяч колдоговоров. Охват ими предприятий увеличился с 4,1% до 18,9%. Этому примеру следуют и другие членские организации. Особое внимание мы обращаем на сферу малого бизнеса, где пока охват колдоговорами составляет всего 37,2%.

Следующим шагом в этом нап­равлении должно стать ведение реестров коллективных договоров на уровне всех членских организаций. Это будет интеллектуальная система, которая позволит проводить экспертизу колдоговора, фиксировать изменения и дополнения, уведомлять ответственные стороны об окончании срока действия и необходимости заключить новый колдоговор.

Архиважный инструмент в деле защиты трудовых прав работников – легализация трудовых отношений. К сожалению, некоторые работодатели не зак­лючают трудовые договоры, используют «серые» схемы для снижения издержек на оплату труда. Чаще всего такие нарушения встречаются в сфере малого бизнеса. Мы занимаем принципиальную позицию: официальные трудовые отношения – это защита человека. Для того чтобы подобное не происходило, мы усиливаем присутствие в организациях МСБ. Здесь на первый план выходит вопрос создания первичных профсоюзных организаций. В этом направлении усиленно работает отраслевой профсоюз «Ынтымак» – там, где есть профсоюз, не может быть «серых» схем, там все прозрачно и законно. Этому также способствует проводимая совместно с социальными партнерами с 1 марта 2018 года республиканская акция «Заключи трудовой договор!». За время акции более 10 тысяч работодателей по стране легализовали трудовые отношения с 37 тысячами работников путем заключения трудовых договоров. Это позволило защитить права работников, вернув их в легальное поле трудовых отношений, обеспечивающее их социальную защищенность.

– Может ли работа вашей федерации каким-то образом влиять на политику повышения зарплат, прожиточного минимума?

– Как вы знаете, в соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», повышение размера минимальной зарплаты увеличилось в 1,5 раза – с 28 тысяч до 42 500 тенге. Эта мера напрямую коснулась 1 миллиона 300 тысяч человек, которые работают на предприятиях различных форм собственности. Мы активно включились в работу республиканского и региональных штабов по мониторингу повышения зарплаты низкооплачиваемым категориям работников.

По нашей инициативе поднят вопрос о пересмотре методики определения базового должностного оклада, о влиянии минимальной зарплаты на оплату труда и пересмотре размеров тарифных ставок для всех категорий работников. Отраслевыми и территориальными объединениями профсоюзов проводится работа по внесению изменений и дополнений в отраслевые соглашения, колдоговоры касательно изменения размеров тарифных ставок и межразрядных коэффициентов.

Федерация профсоюзов инициировала в Министерство труда и социальной защиты населения вопросы необходимости определения критериев для установления минимальной зарплаты, а также разработки единой системы оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, с вредными и опасными условиями труда.

Благодаря усилиям профсою­зов с 1 января 2018 года изменена структура прожиточного минимума, которая состоит из продовольственной и непродовольственной части. Соотношение составляло 60% на 40%, стало 55% на 45%. В денежном выражении размер прожиточного минимума увеличился на 15% (с 24 459 до 28 284 тенге), а с 1 января 2019 года – еще на 17,7% (29 698 тенге).

И конечно, мы решаем вопросы своевременной выплаты зарплаты. На 10 января 2019 года, по сведениям местных исполнительных органов, общая задолженность составляет 1 миллиард 940 миллионов тенге, из которых 77% приходится на 105 предприятий-банкротов (1,5 миллиарда тенге). Задолженность на действующих предприятиях (текущая и просроченная) составляет 427 миллионов тенге перед 1 685 работниками на 30 предприятиях. Наши представители входят в составы региональных антикризисных штабов, коллегий отраслевых министерств и ведомств. Нас очень беспокоит, что более 70% этой задолженности приходится на организации, находящиеся в процессе банкротства, и вероятность того, что бывшие работники этих предприятий получат заработанные ими деньги, скорее всего, равна нулю. Поэтому перед нами стоит задача добиваться внесения изменений в Закон «О реабилитации и банкротстве», чтобы в первую очередь работники получили зарплату и только после этого были реализованы остальные обязательные платежи.

Для обеспечения достойного заработка планируем предложить органам государственной власти разработать эффективную модель оплаты труда и самим принять участие в ее создании. Речь идет о такой модели оплаты, которая, с одной стороны, позволит оплачивать труд в зависимости от результатов деятельности работников, с другой – создать мотивацию работать на совесть. И наконец, создать базу для повышения производительности труда и экономического роста страны. На мой взгляд, в таком подходе будут соблюдены интересы работников и работодателей.

– Активно ли участвует молодежь в работе профсоюзов?

– В 2018 году непосредственно молодыми активистами Федерации профсоюзов был проведен ряд мероприятий, ключевым из которых стал Форум трудовой молодежи в сентябре 2018 года в Мерке, который поз­волил впервые консолидировать молодых профсоюзных лидеров из разных регионов и отраслей экономики по вопросам популя­ризации рабочих профессий. Форум получил общественную поддержку и будет проводиться на постоянной основе.

Как вы знаете, 2019 год в Казахстане объявлен Годом молодежи. В текущем году в регионах будет проведен ряд молодежных мероприятий с участием Федерации профсоюзов и членских организаций. Федерацией профсоюзов совместно с АО «Самрук-Казына» (Центр социального взаимодействия и коммуникаций) в мае 2018 года запущен пилотный проект «Школы профсоюзного лидерства» (в Мангистауской области). Это первый комплекс­ный образовательный проект в Казахстане по обучению проф­союзов правовой, финансовой грамотности, медиации и инструментам внутренних и внешних коммуникаций. Уже состоялся первый выпуск школы – 67 лидеров первичных и отраслевых профсоюзов. Активно работает также Учебный центр самой Федерации профсоюзов. В течение прошлого года было проведено 42 обучающих семинара (с учас­тием 839 человек на базе территориальных объединений профсоюзов).

– Насколько успешно продвигается работа с зарубежными трэйд-юнионами и профсоюзными организациями?

– В течение 2018 года представители Федерации профсоюзов приняли участие в 32 международных мероприятиях по профсоюзной деятельности, в том числе в двух важнейших международных в области труда. То бишь в 107-й сессии Международной организации труда (в Женеве с 31 мая по 8 июня 2018 года) и 4-м Всемирном конгрессе Меж­дународной конфедерации проф­союзов (в Копенгагене со 2 по 7 декабря 2018 года).

На площадке Федерации проф­союзов проведено 10 встреч с международными профсоюзными организациями, подписаны соглашения о сотрудничестве с профсоюзными объединениями Турции (MEMUR-SEN) и Армении (Конфедерация профсоюзов Армении). Представители ФПРК и членских организаций приняли участие в 27 международных обучающих семинарах.

На прошедшем недавно заседании исполкома мы определили основные направления нашей международной работы на текущий год. Одними из мероприятий станут международная конференция «Роль профсоюзов в регулировании социально-трудовых отношений: практика и перспективы развития. Диалог Востока и Запада», посвященная 100-летию МОТ, и семинар совместно с Международным фондом труда JILAF (Япония) на тему «Производственные отношения, труд и социальное обеспечение» с участием профсоюзов стран Цент­ральной Азии (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан), а также Беларуси, Молдовы, Монголии и Турции, который мы планируем провести в марте 2019 года.

Продолжим тесное взаимодействие с МОТ, международными профсоюзными организациями. Особое внимание будет обращено на развитие двустороннего международного сотрудни­чества, в первую очередь с национальными профцентрами стран Центральной Азии.

– Насколько тесно ФПРК работает с Парламентом?

– Основные документы, над которыми мы вместе работали, – это трудовое законодательство, Закон «О профессиональных союзах». Мы направили пакет предложений по совершенствованию Трудового кодекса и Закона «О профес­сиональных союзах» и реализации рекомендаций Международной организации труда. Например, в Трудовой кодекс – нормы об обязательнос­ти введения системы управления охраны труда на производстве, а также об ответственности работодателя за уклонение от создания, неисполнения рекомендаций производственных советов по безопасности и охране труда. В Закон о профсоюзах – усиление гарантий членам выборных профсоюзных органов и защиты прав и интересов членов профсоюза.

Есть ряд подвижек в разработке и изменении других важных законов. Например, благодаря усилиям профсоюзов группой депутатов Мажилиса Парламента инициирована разработка проекта Закона РК по регулированию вопросов заемного труда. Наши представители вошли в состав рабочей группы, где внесли ряд предложений, в том числе о запрете заемного труда на тяжелых, опасных и вредных работах. Также были внесены предложения в Правительство РК по вопросам выплаты возмещения ущерба, пострадавшим на производстве (регрессники). Подчеркну, что все наши предложения по изменению законодательства направлены на решение проблем, которые реально волнуют трудовые коллективы.

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