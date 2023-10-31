Там, где ходит розовый фламинго

На территории Казахстана существуют 12 особо охраняе­мых природных территорий (ООПТ), и каждая из них по-свое­му уникальна. К примеру, Коргалжынский государственный заповедник – место массового скопления птиц и их межперелетных остановок.

Из восьми существующих в мире миграционных путей пернатых через него проходят целых три. А вот еще одна говорящая сама за себя цифра: на территории Коргалжынского заповедника скапливается до 15 млн (!) особей разных птиц. Такого количества в границах сравнительно небольшого природного ареала вы не найдете ни в одном уголке Казахстана.

Коргалжынский государственный природный заповедник соз­дали в 1968 году для сохранения уникальных водно-болотистых угодий – мест обитания редких птиц. В 1976-м он был включен в Рамсарский список, участниками которого являются 170 государств.

В 2008-м заповедник включили в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В том же году его территорию расширили на 284 208 гектаров за счет передачи степных земель Коргалжынского района Акмолинской и Нуринского района Карагандинской областей. В 2012-м заповедник был признан ЮНЕСКО первым биосферным резерватом на территории Казахстана.

Стоит отметить, что при всей своей уникальности и значимос­ти как для Казахстана, так и для мировой экосистемы визуально Коргалжынский заповедник не имеет эффектных, впечатляющих красот, как, скажем, другие особо охраняемые территории (Маркакольский государственный заповедник, Катон-Карагайский национальный природный парк и другие).

Он, как уже говорилось выше, представляет собой водно-болотистые угодья, поросшие низкорослым кустарником и камышом. В целом заповедная территория состоит из двух частей. Первая – это Тенгизская и Коргалжынская системы озер.

Две системы озер сообщаются между собой и вместе создают богатый рыбой и птицей водно-болотный комплекс. Вторая половина заповедника состоит из обширной степной зоны.

Как рассказал исполняющий обязанности директора природоохранного учреждения Александр Федулин, здесь обитают 365 видов различных птиц, 42 из которых занесены в Красную книгу.

Гордость заповедника – розовые фламинго. Речь идет о ярких, необычных птицах с неповторимым розовым окрасом. Для многих казахстанцев они являются символом любви, стойкости, на­дежды и милосердия. К слову, что касается последнего...

Существует легенда о том, что в страшно голодный год фламинго выклевывали из своей груди кусочки плоти и бросали ее голодным людям. Оттого, мол, кровь окрасила их оперение...

На самом же деле фламинго питается рачками красноватого цвета, который и придает их оперению неповторимый окрас. Удивительно, как эту теплолюбивую тропическую птицу привлекли соленые безлюдные озера Центрального Казахстана.

На территории Коргалжынского заповедника расположена самая северная в мире гнездовая колония розовых фламинго. Сезон этих птиц здесь продолжается с апреля по сентябрь. Затем они улетают с потомством в Индию и Ирак.

В список краснокнижных птиц заповедника входят также куд­рявый пеликан, лебедь-кликун, утка-савка (из оставшихся в мире 12 тыс. особей примерно 2–3 тыс. находятся в Коргалжыно). Еще есть степной орел, степной лунь, стрепет, дрофа… Нередко многие представители разных видов пернатых образуют настоящие птичьи базары.

Особенно много стай можно увидеть в этих местах во время весеннего и осеннего перелета птиц. Здесь они останавливаются, чтобы покормиться и отдохнуть.

Разнообразен в заповеднике и мир млекопитающих, их насчитывается 45 видов – это волки, лисицы, корсаки, барсуки, косули, сайгаки... Имеются земноводные и рептилии, также занесенные в Красную книгу. Насчитывается 700 различных насекомых, 443 вида растений, в том числе пять – краснокнижных.

– Научные исследования – одно из главных направлений работы коллектива заповедника, – рассказывает Александр Федулин. – У нас есть неплохие научные разработки, однако в целом сохраняется кадровый голод в этой сфере.

К слову, руководитель заповедника сам ведет серьезную научную работу. Одну из его статей опубликовал научный голландский журнал. Как выяс­нилось, Александр Федулин за последние пять лет выявил семь редких для северных регионов Казахстана птиц, чей привычный ареал обитания находится в совершенно иных, очень далеких уголках планеты. Так, одна из его находок – пепельный дронго, птица, обитающая в Таиланде, во Вьетнаме, на Филиппинских островах.

Еще одно открытие – полуошейниковая мухоловка. Она «прописана» на Балканских островах, на Кавказе и в Закавказье, редко появляется в западной части Казахстана. Бурый дрозд живет в лесотундровой зоне российской Сибири и Дальнего Востока.

Синехвостка гнездится на Западном Алтае, в таежной части Ивановского и Линейского хребтов, на Южном Алтае (Алтайский и Тарбагатайский хребты). Саксаульный воробей и его собрат черногрудый (испанский) воробей обитают в южной части Казахстана. Сибирская чечевица – на Алтае, северных склонах Южно-Алтайского, Курчумского хребтов, в Маркакольском заповеднике.

В тридцатые годы минувшего столетия на территории нынешнего Коргалжынского заповедника активно велись рыбный и охотничий промыслы. До сего времени сохранились остатки строений, в которых жили промысловики. Можно увидеть даже развалины рыбоперерабатываю­щего заводика.

В те же годы между двумя озерами построили дамбу длиной 780 метров. Она была призвана удержать воду в озере Коргалжын. В ином случае с наступлением лета оно распадалось на множество мелких озер, уровень воды в которых снижался.

В настоящее время на озерах разрешена только подледная рыбалка в зимнее время, позволяющая избежать весеннего замора рыбы от недостатка кислорода.

По словам ученого, даже сейчас на территории озерных сис­тем есть места, где не ступала нога человека. Дело в том, что водно-болотная территория покрыта камышовыми зарослями, представляющими нечто вроде труднопроходимых джунглей. Продвигаться в них возможно только по узким лабиринтам. Причем, углубившись в эти зарос­ли, можно легко заблудиться…

Да, есть такой риск, и очень серьезный для случайных турис­тов. Вообще же особо охраняемая природная территория не предполагает проникновения в нее людей случайных, не работающих в заповеднике. Еще одна особенность этой экосистемы состоит в том, что вода под шапками из камыша и снега в зимние месяцы не замерзает, на то они и водно-болотистые угодья.

Несмотря на все вышеназванные риски, желающие самостоя­тельно углубиться в недра заповедника нет-нет да находятся. К тому же исключать полностью угрозу браконьерства никак нельзя. Поэтому егерскую службу учреждения представляют 43 работника.

На самых опасных участках установлены кордоны, патрулирование ведется круглые сутки, действует группа оперативного реагирования. Жемчужина природы стоит того, чтобы охранять ее днем и ночью.