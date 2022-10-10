Фото: polisia.kz
Общество
Танцующего с пистолетом парня задержали в клубе Уральска

Полицейские Уральска задержали парня, танцующего с пистолетом в клубе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Решив привлечь к себе внимание, молодой человек пришел в ночной клуб с пистолетом, где демонстративно станцевал с ним. Снимавшие его товарищи выложили видео в сеть, где данный факт и был обнаружен полицейскими.

Стражи правопорядка сразу же установили местонахождение парня.

Как оказалось, действие происходило в одном и ночных клубов Уральска. Выехав туда, полицейские вывели парня.

Далее было установлено, что оружие является муляжом. Но молодой человек все же провел время не в увеселительном заведении, а в полицейском отделении, где пояснял сотрудникам полиции свое поведение.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 ч.2 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".

 

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