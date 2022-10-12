Тариф для ускорения

С 15 октября в Караганде вводят дифференцированный тариф на проезд в автобусах и маршрутках.

Как полагают инициаторы проекта, дифференцированная оплата проезда ускорит переход городского общественного транспорта на безналичный расчет. Но вот повлия­ет ли это новшество на качество обслуживания?

В Караганде уже 10 месяцев дейст­вует система электронной оплаты проезда. Во всех автобусах и маршрутках установлены валидаторы. Около 60% пассажиров пользуются безналичной формой оплаты. Это удобно – приложил транспортную карту к терминалу и сел на свободное место. Не нужно искать мелочь или переживать, что у кондуктора не найдется сдачи.

При этом остаются и такие пассажиры, которые не торопятся отказываться от налички. Одни – принципиально, другие не хотят тратиться и покупать карту, которая стоит 500 тенге. Чтобы их стимулировать, на этой неделе власти Караганды вводят в действие дифференцированный, то есть двойной тариф на проезд.

– Мы изучили опыт других городов Казахстана и решили при использовании транспортной карты ONAY! оставить прежний тариф – 80 тенге, – сообщил руководитель отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Караганды Алибек Дюсембеков. – При оплате наличными билет будет стоить 150 тенге. Вместе с тем остаются льготные тарифы: 40 тенге – для школьников и 50 тенге – для пенсионеров. Бесплатный проезд – для льготных категорий пассажиров только при оплате социальной транспортной картой.

Озвучив эти цифры, чиновник акцентировал внимание на результатах, которые власти и перевозчики ждут от внедрения дифференцированного тарифа. Первый – исключение прямого контакта пассажира с кондуктором. Надо сказать, что для карагандинцев это важно. Поскольку в автобусах все чаще случаются конфликты между пассажирами и работниками автопарков.

Один из них произошел 24 сентяб­ря. Под горячую руку кондуктора попала 51-летняя карагандинка с ограниченными возможностями. Она вошла маршрутку № 30 и села на место, предназначенное для пожилых людей и инвалидов. Заметив это, кондуктор потребовала, чтобы пассажирка встала, поскольку сиденье, дескать, уже занято. На спинке висела ее спортивная кофта.

Пассажирка не подчинилась, чем вызвала гнев кондуктора. Та грубо хватала женщину-инвалида за руки, ударила по лицу, пытаясь стащить с сиденья.

Пассажиры и водитель хотели было утихомирить разбушевавшегося кондуктора, но не смог­ли. Страсти утихли только после приезда сотрудников полиции. Об этом инциденте стало известно руководству автопарка. В итоге кондуктора уволили.

Но вернемся к эффекту, который власти ожидают от внедрения дифтарифа.

– Его введение увеличит налоговые поступления в бюджет за счет прозрачности пассажирских перевозок, – отметил Алибек Дюсембеков. – У нас появится возможность оптимизации маршрутной сети города благодаря данным о пассажиропотоке, а у перевозчиков – возможность обновлять парк автобусов.

Отмечу, что постоянные пользователи общественного транспорта не понесут убытки, а автопарки не станут зарабатывать больше.

А раз доходы больше не станут, значит будут расти расходы – ведь ГСМ, запчасти постоянно дорожают, и зарплаты водителям нужно повышать. Где взять деньги? Из местного бюджета в виде субсидий на покрытие убытков. Надо сказать, что они уже сейчас огромные. По данным карагандинских автопарков, их пот­ребность в субсидиях на 2022 год составляет около 14 млрд тенге. Из них выплачено только 5,4 млрд.

Чиновники считают, что размер субсидий, которые требуют перевозчики, завышен. Но аргументировать свое мнение не могут. Поэтому власти возлагают большие надежды на дифференцированный тариф и систему электронной оплаты проез­да. Когда 90% жителей Караганды будут пользоваться транспортными картами, можно будет подсчитать реальный пассажиропоток, а потом вычислить реальные доходы и расходы автопарков. Но это – в перспективе. А пока ситуация с общественным транспортом в Караганде остается сложной.

В полумиллионном городе еже­дневно на линию выходят всего около 400 автобусов. Транспорта не хватает. В часы пик пассажиры набиваются в салоны до отказа. На прошлой неделе в социальные сети попал видеоролик, на котором запечатлен процесс «утрамбовки» карагандинцев в автобус № 118. Кондуктор сначала запихивает пассажиров руками, а потом подпирает их спиной, лишь бы двери закрылись.

«Больно смотреть!», «Надо чиновников пересадить на общественный транспорт!», «Хватит тратить наши налоги на персональные автомобили для них», – такие комментарии под видеороликом оставляли сочувствующие карагандинцы.

А власти тем временем объявили о том, что перевозчики до конца года смогут приобрести 92 новых автобуса. А кто за руль сядет? Ведь автопаркам не хватает 200 водителей! Они увольняются, недовольные зарплатой и тяжелыми условиями труда.

В Караганде водители работают в одну смену – с семи утра до девяти вечера.

В общем, проблем в сфере общественного транспорта накопилась уйма, и только введением дифференцированного тарифа их не решить.