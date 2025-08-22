Тарифы на газ завышали в Кокшетау

Закон и Порядок,Нефть и Газ
56
Дана Аменова
специальный корреспондент

В отдельных частях областного центра абоненты переплачивали 192 тенге за кубометр

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники кокшетауской прокуратуры установили, что одно из предприятий города осуществляет поставку газа по завышенной цене, сообщает Kazpravda.kz 

«По акту прокурорского надзора в отдельных частях областного центра снижен тариф на газ на 192,14 тг/м3 (с 691,28 тг до 499,14 тг), тем самым защищены права более 1,8 тыс. абонентов. Виновные должностные лица привлечены к ответственности», – проинформировали в надзорном органе.

Напомним, в рамках цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса компания QazaqGaz Aimaq ранее начала пилотное внедрение мобильного приложения для автоматической передачи показаний газовых счетчиков с применением технологий ИИ. 

 

#нарушение #газ #Кокшетау #тарифы

