В отдельных частях областного центра абоненты переплачивали 192 тенге за кубометр

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники кокшетауской прокуратуры установили, что одно из предприятий города осуществляет поставку газа по завышенной цене, сообщает Kazpravda.kz

«По акту прокурорского надзора в отдельных частях областного центра снижен тариф на газ на 192,14 тг/м3 (с 691,28 тг до 499,14 тг), тем самым защищены права более 1,8 тыс. абонентов. Виновные должностные лица привлечены к ответственности», – проинформировали в надзорном органе.

