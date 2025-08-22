В отдельных частях областного центра абоненты переплачивали 192 тенге за кубометр
Сотрудники кокшетауской прокуратуры установили, что одно из предприятий города осуществляет поставку газа по завышенной цене, сообщает Kazpravda.kz
«По акту прокурорского надзора в отдельных частях областного центра снижен тариф на газ на 192,14 тг/м3 (с 691,28 тг до 499,14 тг), тем самым защищены права более 1,8 тыс. абонентов. Виновные должностные лица привлечены к ответственности», – проинформировали в надзорном органе.
Напомним, в рамках цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса компания QazaqGaz Aimaq ранее начала пилотное внедрение мобильного приложения для автоматической передачи показаний газовых счетчиков с применением технологий ИИ.