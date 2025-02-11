Тарифы на водоснабжение в Жетысу снизили по рекомендации Антикора

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Благодаря принятым мерам субъекты бизнеса смогли сэкономить порядка 23 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках проекта «Бизнеске жол» антикоррупционная служба добилась снижения необоснованных тарифов на водоснабжение для жителей и бизнес-сектора, что позволило сэкономить более 23 миллионов тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ANTIKOR

С 2023 года Антикором реализуется проект «Бизнеске жол», в рамках которого оказывается содействие предпринимателям по устранению административных барьеров, возникающих при взаимоотношениях с государственными органами. С момента запуска проекта защищены права более 49 тыс. предпринимателей, решено порядка 800 кейсов.

Так , по рекомендации Антикора защищены права жителей и 2,4 тыс. предпринимателей Талдыкоргана.

ГГКП на ПХВ «Жетысу водоканал», несмотря на рост объема предоставляемых услуг, не предпринимал действий для снижения тарифа на воду, как того требовало законодательство.

В рамках проекта «Бизнеске жол» удалось снизить необоснованный тариф на воду, что затронуло как физических лиц, так и субъектов предпринимательства (для субъектов бизнеса тариф снижен с 275,5 тенге до 251 тенге – за 1 м3, для физических лиц – с 70 тенге до 68 тенге за 1 м3).

Благодаря принятым мерам субъекты бизнеса смогли сэкономить порядка 23 млн тенге.

Кроме этого, по рекомендации Антикора Жетысу устранены административные барьеры, связанные с обязательным согласованием технических условий с не предусмотренными службами, что противоречило утвержденным типовым формам.

Также проведена проверка законности отказов в выдаче технических условий со стороны антимонопольного ведомства. В результате удалось пресечь незаконную практику отказов и наложить на ГГКП на ПХВ «Жетысу водоканал» штраф в размере 15,5 млн тенге.

Принятые меры позволили сформировать справедливую тарифную политику и создать благоприятные условия для местного населения и субъектов бизнеса, отметили в Антикоре.

#Жетысу #Антикор #тарифы #водоснабжение

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