Ташкент собирает друзей

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Бахыт Рустемов, писатель, публицист-международник, президент ОО МСНД (Казахстан)

В августе этого года в Узбекистане прошло международное мероприятие. Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане (ЦНД ШОС) совместно с Национальной медиа ассоциацией Узбекистана организовали медиа-сессию для журналистов и молодых специалистов «Молодые журналисты»

Цель данного проекта заключалась в повышении профессиональных навыков журналистов, обмене опытом и лучших практик между странами ШОС. В рамках мероприятия проводились мастер-классы и семинары, посвященные актуальным вопросам медиаиндустрии и журналистики с участием ведущих специалистов из разных стран. 

Очень хорошо прошло знакомство с деятельностью Национального медиа-центра НТРК Узбекистана. Студии оснащены современными оборудованиями для ведения телепрограмм и передач. Далее гости посетили выставку «Джадиды. Письма в Туркестан». В пригороде Ташкента прошла медиа-сессия с молодыми журналистами Узбекистана в OlmosResort, также известные журналисты Центральной Азии поделились своим опытом работ в журналистике.   

Содержательным и актуальным был доклад на конференции Кабулжона Сабирова «Народная дипломатия и религиозная толерантность эффективный инструмент межнационального диалога: опыт Нового Узбекистана».

Обмен опытом своих работ состоялся на круглом столе журналистами Центральной Азии на тему «Голос Центральной Азии: от национального к региональному пространству».

Конференцию открыл Кабулжон Сабиров, директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане. С приветствиями обратились Холмурод Салимов, председатель Союза журналистов Узбекистана и Шерзодхон Кудратходжа, ректор университета журналистики и массовых коммуникаций.

Модератором выступилавице-президент Иссык-Кульского форума им. Чингиза Айтматова Динара Жумабаева (Кыргызстан).

С докладами по теме «Роль журналистики в укреплении региональной идентичности» выступил Бахыт Рустемов (Казахстан), публицист-международник, президент Международного содружества народной дипломатии, по теме «Журналистика и культурное наследие Центральной Азии» - Аида Шекенова (Кыргызстан), телеведущая, редактор отдела «Маданият» ГТРК «ЭлТР».

С темой «Вопросы сохранения печатной журналистики в современном мире» выступил Муроджон Вайдуллоев (Таджикистан), директор телеканала «Гулакандоз», активист Узбекского центра духовности и просветительства Согдийской области.

С темой «Политический аспект освещения вопросов положения женщин в медиа стран Центральной Азии, Используемые политические технологии» выступила Эътибор Султанова (Узбекистан), профессор Университета мировой экономики и дипломатии, доктор политических наук.

С темой «Региональная кооперация СМИ: перспективы и вызовы» выступила Дамиля Тасмагамбетова (Россия), эксперт по международным отношениям, главный редактор информационного агенства «CaravanInfo».

С темой «Голос женщин в медиа Центральной Азии» выступила Ассоль Молдокматова (Кыргызстан), заслуженный деятель культуры Кыргызстана и Российской Федерации, генеральный секретарь Иссык-Кульского форума им. Чингиза Айтматова.

С темой «Журналистика и народная дипломатия: как создать положительный имидж региона» выступил Алмаз Батылов (Кыргызстан), пресс-секретарь ОО «Дипломаты Кыргызстана».

С темой «Роль СМИ в развитии межконфессиональной толерантности в регионе» выступила Екутхон Маматова (Узбекистан), профессор факультета журналистики Национального университета Узбекистана, доктор филологических наук.

С темой «Тенденции развития медиа стран ЦА в эпоху цифровых трансформаций: между свободой слова и свободой личности» выступила Нозима Муратова (Узбекистан), проректор по научным и инновационным работам Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана.

С темой «Экологическая журналистика в Центральной Азии: важность и влияние» выступила Муътабар Хушвактова (Узбекистан), экоблогер, экоактивистка, переводчица.

ЦНД ШОС в Узбекистане работает в тесном контакте с рядом общественных организаций нашей страны, как с Гражданским альянсом, Международным фондом «Центр Народной дипломатии Казахстана» и Общественным объединением «Международное содружество народной Дипломатии». 

И на этот раз ОО МСНД из Казахстана принял деятельное участие в мероприятиях, организованных народной дипломатией Узбекистана. Объединение представило общественности и журналистам Центральной Азии, проведенную им в настоящее время работу. В частности, нами в ознакомительном порядке, былаподробно представлена информация о проведенном в Казахстане III Международном литературном конкурсе «Литературная Азия-2024». Конкурс был посвящен основоположнику исламской философии, 1155-летию Аль-Фараби, считающийся в мире вторым Аристотелем. В котором приняли участие более 500 поэтов, прозаиков и публицистов из более 70 государств.

В 2021 году свойпервый международный литературный конкурс ОО МСНД посвятил 750-летию Золотой Орды, в котором приняли участие писатели из 20 государств. В 2023 году конкурс был посвящен 800-летию Султана Бейбарса, приняли участие писатели из 60 государств. Журналисты из Центральной Азии и общественность Ташкента, принимающие участие в мероприятиях Узбекистана были приятно удивлены, после ознакомления с масштабом проводимых трех международных литературных конкурсов объединением МСНД из Казахстана.

Писатели Узбекистана, принимавшие участие в международном казахском литературном конкурсе, дали высокую оценку работе конкурса. Например, поэт Олеся Цай пишет: «МСНД делает вещь историческую, которую до конца трудно оценить - объединяет авторов в многоязычной среде, где литература выступает общим человеческим языком. Не могу представить, сколько труда и души в это вложено: тут на одном языке то конкурс организовать трудно, а здесь десятки стран принимали участие. Восхищаюсь людьми, которые свою деятельную жилку направляют в такие процессы».

Но во время награждения вынесла ключевую мысль, за которой во все это пришла. Мне все эти годы казалось, что литература - это что-то эфемерное, какой-то мир, который живет в отрыве от реальности. Литература вроде бы глобально и не нужна человечеству (без хлеба человек, например, не выживет, без книги - да). Но когда нужно понять друг друга на глобальном уровне, договориться, услышать, сдружиться - слово играет главную роль и обычным словом часто дело не решается. А вот если начинают говорить поэты и писатели - сразу становится понятно, что у всех людей общие ценности, и так находятся общие точки соприкосновения. Вот за такими мыслями стоит отправляться в разные конкурсы. Литература - прекрасная форма ненасильственной дипломатии в этом плане.  Все же мир спасут любовь, красота - и искусство...»

Поэт Шерзод Ортиков пишет:

«В Союзе писателей Узбекистана прошло мероприятие, посвященное итогам международного литературного конкурса «Литературная Азия 2024», посвященного 1155-летию Абу Насра Аль Фараби в Казахстане с участием заместителя председателя Союза писателей Минходжиддина Мирзо, сотрудников отдела международных связей и группой поэтов и писателей. Состоялась церемония награждения победителей и призёров. Я завоевал Гран-при, и мне вручили золотую медаль Аль-Фараби».

Дипломами 1, 2 и 3 степени также были награждены писатели и поэты Галина Долгая, Лейла Шейхназарова, Олеся Цой и Рифат Гумеров.

Цель ОО МСНД – это ознакомление писателей мира и мировой общественности с древней историей и культурой казахского народа и о вкладе казахского народа в мировую культуру.   

Посещение Центра исламской цивилизации Узбекистана и ознакомление с экспозицией «Ренессанс» приятно удивило гостей из разных стран. На открытии Центра присутствовал Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, народный писатель Кыргызстана, приехавший на ташкентское мероприятие из Турции.  

В конце международной конференции Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане наградил журналистов разных стран нагрудным знаком «Народный дипломат». Среди них был награжден ответственный работник ЦНД ШОС в Узбекистане Мейербек Ергашев и другие. В свою очередь, решением правления ОО МСНД  (Казахстан) ряд народных дипломатов Узбекистана были награждены медалями за вклад в дружбу между казахским и узбекским народами. Среди них медалью Султана Бейбарса награжден Кабулжон Сабиров, директор ЦНД ШОС в Узбекистане.        

#казахстан #ученые #Ташкент

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