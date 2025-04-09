Фото пресс-службы акимата Конаева

В урочище Тамгалы тас, расположенном на берегу реки Или близ Конаева, состоялась экологическая акция, в которой приняли участие свыше 150 человек – молодежные активисты, сотрудники коммунальных служб, жители областного центра, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Общими усилиями за день на участке протяженностью 4 км было убрано 7 стихийных свалок, образовавшихся после отдыха многочисленных туристов, приезжающих сюда на выходные.

Тамгалы тас – один из сакральных объектов, на скалах которого нанесены древние изображения Будды. По оценкам археологов, эти рисунки требуют пристального изучения, а главное – сохранения в первозданном для потомков виде. Именно поэтому местная общественность придает большое значение вопросам благоустройства данного исторического памятника.

По информации пресс-службы акимата Конаева, ранее в окрестностях расположенного рядом с Тамгалы туристического объекта «Город кочевников» было убрано еще 18 тонн накопленного за зиму мусора.

В ближайшее время в популярных туристических локациях региона планируется установить баннеры с напоминанием о правилах чистоты и суммах штрафов за выброс мусора в неположенном месте. Власти намерены усилить контроль за санитарным состоянием природных достопримечательностей.