«Таза Қазақстан»: в Астане вдоль реки Акбулак посажены сотни деревьев9

По инициативе акимата района Алматы организована экоакция и засеяны зеленые насаждения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: акимат Астаны

На мероприятии, проведенном в рамках экоакции «Таза Қазақстан», вдоль реки Акбулак посажено около 300 саженцев ивы.

«В сегодняшнем мероприятии приняли участие члены партии AMANAT, студенты Евразийского национального университета им.Л. Н.Гумилева, спортсмены и тренеры хоккейного клуба «Астана», спортивного комплекса «Толкын», сотрудники районного акимата, всего 150 участников», - сказал заместитель акима района Нурмат Абдраимов.

Организаторы также остановились на сегодняшних добрых делах и дальнейших планах.

«На сегодняшний день на экоакции высажено около 300 деревьев, по району Алматы в осенний период планируется высадить более 5 тысяч зеленых насаждений», - сказал главный специалист производственно-технического отдела района Алматы Нурберген Нурмухамбет.

Он также отметил, что экоакция «Таза Қазақстан», стартовавшая в апреле текущего года, идет полным ходом, в районе Алматы каждую неделю активно принимают участие тысячи жителей. А жители довольны тем, что район их проживания становится все более благоустроенным.

В Астане продолжается акция «Таза Қазақстан. Астана - образец чистоты и порядка».

Кроме того, в столице запущен новый социальный проект Taza Astana. Проект направлен на проведение системной работы по вопросам правопорядка, благоустройства, озеленения, санитарной очистки, чистоты многоквартирных жилых домов, придомовых, внутриквартальных и дворовых территорий.