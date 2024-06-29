«Таза Қазақстан»: жителей столицы призвали принять участие в экоуборке

Экоакции на регулярной основе проходят во всех районах города, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В рамках широкомасштабной экологической акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» активисты «Жасыл Ел» вывесили флаги на теплоходе, призывая жителей столицы принять участие в экоуборке, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Очередная экологическая акция состоялась на территории района Сарыарка. В ней приняли участие активисты молодежного трудового отряда «Жасыл Ел».

«Ранее трудовые отряды «Жасыл Ел» очистили берег реки Есиль. В продолжение акции мы с молодежью города, с вывешенными флагами на теплоходе, призываем жителей и гостей столицы принять участие в экоуборке. Необходимо дать понять молодому поколению, что нужно беречь природу и следить за порядком», - сообщил депутат маслихата Астаны Арсланбек Магзум.

Стоит отметить, что экоакции на регулярной основе проходят во всех районах города. Один из активистов отметил, что данная акция несет в себе и воспитательный характер.