Фото: театр "Астана Балет"

В преддверии Нового года театр «Астана Балет» представляет серию зимних сказочных постановок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ



Балет «Щелкунчик», ставший традиционным символом новогодних праздников, занимает центральное место в репертуаре. Уже на протяжении восьми лет «Щелкунчик» собирает аншлаги на сцене театра.

Ежегодно зрителям представляют от 10 до 15 спектаклей. В постановке участвуют артисты «Астана Балет» и учащиеся Казахской национальной академии хореографии. А для юных зрителей 19, 20, 21 и 23 декабря театр подготовил сокращённую детскую версию балета.

Программу продолжит балет «Снежная королева», который будет представлен 7, 9 и 10 января. Постановка по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена рассказывает о силе дружбы, доброты и самоотверженности.



Завершит зимнюю афишу балет «Золушка», который будет представлен 23 и 24 января. Постановка посвящена темам веры в себя и силы характера.

Все спектакли проходят в сопровождении симфонического оркестра театра «Астана Балет» под управлением главного дирижёра Армана Уразгалиева и дирижёра Элмара Бурибаева.