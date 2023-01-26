Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов

Общество
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Досжан Нургалиев

С началом текущего отопительного сезона, сопровождавшегося чередой аварий на энергетических объектах и теплосетях ряда областей, обнажилось немало неотложных проблем, сосредоточенных в сфере производства и распределения тепловой энергии.

Коммунальный сектор: «старые песни о главном»

С началом текущего отопительного сезона, сопровождавшегося чередой аварий на энергетических объектах и теплосетях ряда областей, обнажилось немало неотложных проблем, сосредоточенных в сфере производства и распределения тепловой энергии.

И хотя форс-мажорные обстоятельства, подобные Экибастузу или Риддеру, случались и в прежние годы, тем не менее никогда прежде столь отчетливо не вставала проблема стремительно ухудшающегося техничес­кого состояния подавляющего числа тепловых электроцентралей (ТЭЦ), обеспечивающих жителей городов электроэнергией и теплом.

По мнению ряда экспертов, тепловая энергетика продолжает балансировать на грани критических возможностей. И в этом есть вина как отраслевого министерства, так и местной исполнительной власти. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства в декабре минувшего года, аварии прежних лет в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привели к должной реакции со стороны акимов, министров и собственников энергетических объектов.

– Недавний коллапс в Экибас­тузе окончательно показал, нас­колько запущена ситуация в этой отрасли, – подчеркнул Президент.

Между тем все эти проблемы вкупе с падением производства электроэнергии в 2022-м на 1,1% по сравнению с предыдущим годом явно свидетельствуют о том, что реалии электро- и теплоэнергетики в стране весьма далеки от устойчивости и надежности. В целом, судя по совокупности всех оценок, озвученных за последнее время, основные проблемы произ­водителей электроэнергии и тепла связаны с высокой степенью амортизации генерирующих мощностей и оборудования отраслевых предприятий.

Об этом говорится не первый год, но поскольку переход электроэнергетики к современным технологиям в финансовом отношении – дело весьма затратное, то представители генерирующих компаний неустанно ратуют за корректировку тарифной политики для привлечения инвестиций в отрасль. При этом тарифы растут, накладывая свою нагрузку на коммунальные расходы промышленных предприятий и рядовых потребителей, а ситуация с кардинальным обновлением энергетических мощностей и инфраструктуры, как и прежде, остается неизменной.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев, поручая Правительству и региональным властям принять комплекс мер по поэтапному снижению физической изношенности электросетей, отметил: «Мы должны четко понимать, где и когда состоится запуск или выбытие энергетических мощностей, их ремонт и модернизация».

По данным Министерства энергетики РК, в настоящее время из 37 ТЭЦ, сосредоточенных в регио­нах, наиболее высокий уровень амортизации оборудования, в пределах более 80%, отмечается на 19 ТЭЦ, в том числе городов Уральска, Степногорска, Тараза, Кызылорды и Кентау. Около 76% ТЭЦ по республике отработало более 50 лет. Средний уровень эксплуатации объектов энергетики в стране составляет 61 год. Уровень изношенности оборудования большинства ТЭЦ – 66%.

Проще говоря, энергетическая безопасность многих городов Казахстана зиждется на старой произ­водственной основе, соз­данной в период плановой советской экономики. При этом, как ни парадоксально, заботиться о модернизации изношенного оборудования региональных теплоэлектроцентралей и сетей коммуникаций приходится именно Правительству, а не частным собственникам, призванным, по сути, решать все эти вопросы. По мнению экспертов, неэффективное управление последних столь важными объектами жизнеобес­печения населенных пунктов зачас­тую и является причиной возрастающей аварийности в отрасли.

По словам главы Минэнерго Болата Акчулакова, финансирование мер по модернизации 12 ТЭЦ, находящихся в коммунальной и квазигосударственной собственности, предлагается осуществлять из госбюджета, а по 22 ТЭЦ, переданным в частное управление, – за счет их собственников.

Ведомством прорабатываются вопросы принятия в 2023 году новой программы «Тариф в обмен на инвестиции». Предполагается, что программа позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций, повысить надежность работы энергосистемы и обеспечить снижение степени изношенности генерирующих мощностей на 15% к 2035 году.

Как известно, данная программа не является новацией ведомства. Она действовала в стране с 2009 по 2015 год с внедрением предельных тарифов на электроэнергию. Несмотря на то что за это время в отрасли было введено в эксплуатацию порядка 1,2 ГВт новых и обновлено 1,7 ГВт мощностей, данного задела хватило ненадолго. Как показывает текущая ситуация, проблем в энергетической отрасли хватает и без изнашивающихся мощностей.

Для рядовых потребителей непонятно одно: почему тарифы на электроэнергию растут с неизменным постоянством, а средств на модернизацию энергетических объектов и сетей коммуникаций по-прежнему не хватает?

По данным Минэнерго и предварительным оценкам, для обновления мощностей тепловых станций необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге. Общий объем денежных средств, предусмотренных для ремонта мощностей энергопроизводящих организаций, с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию составляет 93 млрд тенге. Сумма недофинансирования достигает 88 млрд тенге, которые, очевидно, и будут изысканы, в том числе за счет повышения тарифов.

Электроэнергетика: проблемы не только в тарифах

Напомним, электроэнергетика Казахстана состоит из пяти основных секторов: производства, передачи, снабжения и потребления электроэнергии, а также другой вспомогательной сферы деятельности. По данным Минэнерго, производством электроэнергии в республике занято 190 электростанций различной формы собственности. Годовой максимум нагрузок в Единой электроэнергетической системе Казахстана в среднем составляет 15 тыс. 182 МВт. На 1 января 2022 года общая установленная мощность электростанций Казахстана составляла 23 957,3 МВт, располагаемая мощность – 19 004,0 МВт.

По оценкам международных экспертов, в 2020 году потребность в электроэнергии в регио­нальной энергосистеме стран Центральной Азии (ЦАРЭС) дос­тигала 204 млн тонн нефтяного эквивалента. По прогнозам, к 2030 году данный показатель предположительно вырастет до 254–290 млн тонн нефтяного эквивалента, или примерно на 32%. При этом электроэнергия станет одним из значительных источников потребления. Ожидается, что потребление природного газа в энергетическом балансе также будет расти, отражая доминирующее положение в качестве топлива для производства электроэнергии и непосредственное потребление в жилищном и промышленном секторах.

В конечном итоге увеличение спроса на электроэнергию в странах Центральной Азии, в том числе в Казахстане, будет во многом зависеть от энергетичес­кой политики, экономического роста и осуществления мер по повышению энергоэффективности. В настоящее время общей характеристикой для всех стран ЕАЭС являются высокая степень изношенности оборудования на действующих энергетических мощностях, необходимость модернизации с полной заменой оборудования на многих из них, что повышает актуальность вопросов развития производств собственного оборудования.

В Российской Федерации амортизация основных производственных фондов характеризуется следующими цифрами. Свыше тридцати лет проработали почти 60% оборудования ТЭС, 80% – ГЭС, 35% – АЭС, 50% – ВЛ и 60% подстанций. В распределительном электросетевом комплексе выработало нормативный срок 70% оборудования. Изношенность испытательного и стендового оборудования зачастую превышает 90%. В других государствах – членах ЕАЭС ситуация схожая.

На сегодня в Казахстане около 41% генерирующих мощностей отработало более тридцати лет. Текущий уровень изношеннос­ти электростанций составляет около 70%. По оценкам, средний возраст оборудования гидроэлектростанций – 35,7 года. При этом 57% мощностей электростанций отработали более тридцати лет. По сетям электроснабжения изношенность составляет 67%.

Основные ресурсы, получаемые сегодня от повышения тарифов на услуги монополистов пяти основных секторов данной отрасли, идут не столько на модернизацию, сколько на поддержание старых мощностей в работоспособном состоянии. Поэтому предполагается, что планируемая модернизация существующих и строительство новых электростанций позволят улучшить ситуацию с амортизацией и неоптимальной загрузкой генерирующего оборудования, которая также приводит к ускоренному его износу.

Напомним, с 1 апреля 2021 года Министерство энергетики РК уже утверждало повышение предельных тарифов на электроэнергию для 37 из 45 энергетических компаний, причем в среднем рост составил ощутимые 15%. И что же в результате? Судя по всему, существенного прорыва в сфере устойчивости энергосистемы страны явно не произошло, недовольство населения деятельностью монополистов только усилилось. Как отмечают в Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК, в 2022 году больше всего жалоб, поступивших от казахстанцев, было на некачественное электроснабжение (1 324), водоснабжение (897) и теплоснабжение (890).

По мнению представителей антимонопольного органа, практика показывает, что проблемы энергетических предприятий заключаются не столько в тарифах, сколько в практике управления производственными процессами, в менедж­менте и компетенции персонала – от формирования документации и отчетности до эксплуатации.

Рынок электроэнергии является одной из олигопольных сфер деятельности крайне ограниченного числа доминантов. По мнению известного экономис­та Петра Своика, это не рынок, а сфера элементарной дележки электроэнергии, причем более крупный потребитель получает электроэнергию по тарифам в несколько раз ниже обычных.

– Можно назвать несколько десятков предприятий, начиная с Eurasian Resources Group, «Казахмыса», «АрселорМиттал Темиртау» и других компаний, которые получают электроэнергию в очень больших объемах и по тарифам в разы меньше средних, – считает эксперт.

По его мнению, в Казахстане необходимо выстраивать регуляторную политику в рамках только одного госоргана, который отвечал бы за все процессы. На сегодня вся ответственность рассредоточена между разными ведомствами. Тарифы на генерацию утверждает Минэнерго, а на высоковольтную межсистемную передачу, распределение и бытовые надбавки – КРЕМ при Минэкономики. Таким образом, отрасль распределена между двумя регуляторами. При этом один орган никакого отношения к развитию энергетики не имеет.

Как предполагают в КРЕМ, предстоящий рост тарифов в среднем может составить 10–20% в зависимости от роста цен на услуги энергопроизводящих организаций, уровня изношеннос­ти сетей, потребности региона и зая­вок от субъектов естественных монополий. Повышение тарифов будет поэтапным до 2029 года, чтобы не допустить одномоментной тарифной нагрузки на потребителей. Оно будет осуществляться с ориентиром на социальное и экономическое положение людей, терпящих и без того непомерно высокое ценовое давление потребительского рынка.­

#цены #энергия #услуги

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