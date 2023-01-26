Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов

С началом текущего отопительного сезона, сопровождавшегося чередой аварий на энергетических объектах и теплосетях ряда областей, обнажилось немало неотложных проблем, сосредоточенных в сфере производства и распределения тепловой энергии.
Коммунальный сектор: «старые песни о главном»
С началом текущего отопительного сезона, сопровождавшегося чередой аварий на энергетических объектах и теплосетях ряда областей, обнажилось немало неотложных проблем, сосредоточенных в сфере производства и распределения тепловой энергии.
И хотя форс-мажорные обстоятельства, подобные Экибастузу или Риддеру, случались и в прежние годы, тем не менее никогда прежде столь отчетливо не вставала проблема стремительно ухудшающегося технического состояния подавляющего числа тепловых электроцентралей (ТЭЦ), обеспечивающих жителей городов электроэнергией и теплом.