Тела погибших в Кыргызстане детей доставили в Усть-Каменогорск

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Восточно-Казахстанской области создан оперативный штаб для оказания помощи родственникам детей, в который вошли специалисты всех служб региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: акимат ВКО

Разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области, привёл к жертвам среди населения и туристов. Среди погибших дети Восточного Казахстана.

«Два мальчика и две девочки в день трагедии ездили в гости к родственникам в сопровождении матерей. Сель, сошедший в туристической зоне, унёс жизни маленьких казахстанцев, и это стало трагедией для всех жителей региона», - говорится в сообщении.

Сегодня тела погибших доставили спецбортом в Усть-Каменогорск. В акимате Восточно-Казахстанской области создан оперативный штаб для оказания помощи родственникам детей, в который вошли специалисты всех служб региона. 

Глава региона Ермек Кошербаев встретился с родными погибших и выразил глубокие соболезнования, отметив, что в эти тяжелые дни все жители Восточного Казахстана скорбят вместе с ними и заверил, что администрация области окажет всю необходимую поддержку.

Местные исполнительные органы и мечеть «Халифа Алтай» взяли на себя организацию и проведение похорон детей. Предприятия и бизнесмены региона также выразили готовность оказать помощь семьям. 

 

#казахстан #дети #ВКО #Кыргызстан #сель

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