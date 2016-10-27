​Телеграммы соболезнования

Нурсултан Назарбаев с глубоким прискорбием воспринял известие о трагедии, в результате которой погибло и пострадало большое количество невинных граждан.

«Казахстан решительно осуждает любые проявления терроризма. Не может быть никаких оправданий кровопролитию, в каких бы целях оно не было совершено. В условиях нарастающих испытаний непростого времени мы вместе с Пакистаном готовы приложить все усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности», – говорится в телеграмме.

Президент от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования пакистанскому народу, пожелав стойкости близким погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщила пресс-служба Главы государства.

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Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким государственного деятеля Сергея Дьяченко в связи с его кончиной.

Нурсултан Назарбаев, с прискорбием восприняв известие о безвременной кончине С. Дьяченко, выразил свои глубокие соболезнования.

«Долгие годы работая на руководящих постах в государственных органах, выполняя свои депутатские полномочия в Мажилисе Парламента, он внес большой вклад в общественно-политическое, экономическое и культурно-гуманитарное развитие страны. Будучи истинным патриотом нашей Родины, все свои помыслы и дела он направлял на благо Республики Казахстан. Его заслуги отмечены высокими государственными наградами», – говорится в телеграмме.

В завершение Президент выразил уверенность, что светлая память о С. Дьяченко навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, сообщила пресс-служба Главы государства.