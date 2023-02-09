Тело казахстанца извлекли из-под завалов в Турции

Казахстанские спасатели обнаружили и извлекли тело соотечественника из-под завалов разрушенного дома в Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Казахстанские спасатели продолжают поисковые работы на одном из сложнейших участков в провинции Хатай.
Объект проведения поисков – полностью разрушенный 6-этажный дом, объем завала составляет более 18 тысяч кубических метров.
«По оперативной информации, в настоящее время обнаружено и извлечено тело одного гражданина Казахстана.
Работа спасателей осложняется большим количеством завалов, неустойчивыми конструкциями. Казахстанские спасатели работают с максимальной отдачей», – отметили в МЧС.
Ранее наши спасатели на этом объекте обнаружили тела двух граждан Турции.
Ранее сообщалось о пропаже во время землетрясений в Турции четырех граждан Казахстана: троих – в провинции Хатай и молодой девушки – в городе Адане.
Казахстанку Сабину Мамадьярову спасателям удалось вытащить живой из-под завалов 8 февраля в Хатае.
Между тем, по информации турецких властей, в стране могут находиться около 75 тысяч казахстанцев.
Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.
Землетрясения в Турции были зафиксированы и в последующие дни.