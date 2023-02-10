Тело казахстанца Мируса Курмашева нашли под завалами в турецком городе Антакья

Брат Мируса Курмашева вместе с группой неравнодушных казахстанцев прилетели в Антакью, чтобы вместе со спасателями участвовать в поисках и разборах завалов.

Фото: Instagram/madiyev

Казахстанец Мирболат Курмашев скончался под завалами в турецком городе Антакья. Тело было надено после нескольких суток поисков. Об этом сообщили его родные, которые до последнего не оставляли надежд найти его живым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

"Мы потеряли его", – написал в Telegram-канале брат погибшего Мирболата (Мируса) Курмашева Алмат.

Брат Мируса Курмашева вместе с группой неравнодушных казахстанцев прилетели в Антакью, чтобы вместе со спасателями участвовать в поисках и разборах завалов. Они нашли местоположение и не покидали его, прилагая усилия в поиске спецтехники. Совсем недавно Алмат писал, что поиски продолжаются.

Между тем в МЧС РК сообщили, что тело Мирболата Курмашева найдено и извлечено силами казахстанских спасателей.

"В полностью разрушенном здании в Турции в провинции Хатай силами казахстанских спасателей найдено и извлечено тело второго казахстанца. В ходе поисков при передвижении в условиях завала спасатели максимально оперативно проделывали специальный лаз для доступа к предварительно установленному месту поисков. Проникновение обеспечивалось через небольшие пустоты. При этом спасатели старались проделывать меньше проломов в преградах, чтобы не допустить повторного обрушения элементов конструкции, обеспечивали крепление опасных участков в завале, поднимали и перемещали детали завала", - рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Ранее погибшими также были найдены гражданин РК Адиль Кадырбеков и гражданин Турции Кубилай Кескин.

Казахстанка Сабина Мамадьярова, которая также оказалась под завалами, получила перелом руки и ей была проведена серьезная операция.