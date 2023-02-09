Установлена личность погибшего в Турции казахстанца

В Министерстве иностранных дел РК сообщили, что погибшим при землетрясении в Турции казахстанцем оказался Адиль Кадырбеков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Родные опознали Адиля Кадырбекова. Сообщается, что он погиб сразу после начала землетрясения.

«Вечером 8 февраля в городе Антакье провинции Хатай в ходе поисково-спасательных работ нашли живым гражданина Турции, которого изначально внешне опознали как Кубилая Кескина, однако родственники опровергли данную информацию.

Сегодня утром 9 февраля поисково-спасательные работы продолжились и в ходе них обнаружили тела турецкого гражданина, которого родные опознали как Кубилая Кескина, и гражданина РК Адиля Кадырбекова», – сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Министерство иностранных дел Казахстана окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину.

Казахстанские спасатели вместе с турецкими коллегами продолжают искать еще одного пропавшего в Турции казахстанца Мирболата Курмашева.

Напомним, турецкой провинции Хатай из-под завалов разрушенного дома было извлечено тело гражданина Казахстана.

Ранее сообщалось о пропаже во время землетрясений в Турции четырех граждан Казахстана: троих – в провинции Хатай и молодой девушки – в городе Адане.

Казахстанку Сабину Мамадьярову спасателям удалось вытащить живой из-под завалов 8 февраля в Хатае.

Между тем, по информации турецких властей, в стране могут находиться около 75 тысяч казахстанцев.